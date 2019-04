La squadra di Paco Jemez la spunta grazie a un rigore di Embarba: la squadra di Zidane protagonista di una prova opaca che potrebbe aver segnato il futuro di molti giocatori.

0 condivisioni

di Simone Cola - 28/04/2019 23:04 | aggiornato 28/04/2019 23:16

Erano ben 17 anni che il Rayo Vallecano non si imponeva nel derby contro il Real Madrid, e nonostante la stagione ampiamente negativa delle merengues in pochi avrebbero scommesso che la storia sarebbe cambiata nella 35esima giornata della Liga 2018/2019: ultima con appena 28 punti, la squadra di Paco Jemez inseguiva un vero e proprio miracolo contro i ricchi e potenti concittadini, miracolo che invece si concretizza al termine di una gara praticamente perfetta, che la vede imporsi 1-0 grazie a un rigore realizzato dall'ex-canterano dei blancos Embarba. Una vittoria più che meritata che permette alla squadra di Vallecas di restare in corsa per una salvezza che rimane difficile ma, per quanto visto stasera, non impossibile.

In una gara che in caso di sconfitta può significare l'addio alla Liga, il Rayo Vallecano è costretto a rinunciare a Raul de Tomas: il bomber (14 gol in campionato) è in prestito dal Real e non può scendere in campo per la "clausola del miedo", così Paco Jemez schiera un 4-2-3-1 con Javi Guerra al centro dell'attacco. Zidane risponde con una formazione che lascia ampio spazio alle cosiddette "seconde linee": Courtois tra i pali al posto di Navas, Jesus Vallejo in difesa, Llorente e Ceballos a centrocampo e l'inedita coppia d'attacco formata da Mariano Diaz e Bale.

Il Rayo parte molto bene e mette pressione ai ben più blasonati avversari, che però hanno la prima occasione dopo appena 4 minuti quando Marcelo si libera sulla sinistra, rientra e fa partire un tiro che Alberto Garcia è bravo a disinnescare. Quello delle merengues è però soltanto un lampo in una prima frazione di gioco che vede inaspettatamente i padroni di casa costantemente all'attacco: al 9' Pozo si libera di Marcelo e costringe Courtois a una grande parata sul primo palo, al 17esimo il duello tra i due si rinnova quando il portiere neutralizza un'azione pericolosa innescata da Mario Suarez.

Il rigore con cui Adrian Embarba al 23esimo porta in vantaggio il Rayo Vallecano.

Liga, miracolo Rayo: Real battuto dopo 17 anni, salvezza ancora possibile

Al 21esimo il punteggio si sblocca: su cross dalla sinistra un contatto sospetto in area del Real tra Jesus Vallejo e Guerra fa gridare al rigore, che viene concordato da Gonzalez Fuertes su segnalazione del VAR e dopo che sul ribaltamento dell'azione Bale ha fallito un gol che comunque sarebbe stato annullato a causa del fallo precedente. Sul dischetto si presenta Embarba che pur non calciando benissimo riesce a superare Courtois. Lo svantaggio sembra sbloccare le merengues, che chiudono il primo tempo all'assalto: Mariano va in gol con un bel pallonetto, ma è in fuorigioco. Un minuto dopo Ceballos gira male di testa un cross dalla destra. Al riposo il Rayo ultimo nella Liga è meritatamente in vantaggio sul Real terzo.

Le ultime partite di questa stagione da dimenticare sarebbero servite al Real Madrid per testare la rosa in vista della probabile rivoluzione che arriverà in estate: si può dire che l'esame-Rayo sia stato fallito da Ceballos, che al 61esimo lascia il campo dopo un'ora da trequartista piuttosto anonima. Al suo posto Zidane inserisce Brahim Diaz, ridisegnando sul consueto 4-3-3 una squadra che continua a subire la grinta e la voglia degli avversari. Al 69esimo arriva un doppio squillo delle merengues, con Bale che prima impegna Alberto Garcia su punizione e poi sul corner che segue colpisce di testa mettendo però il pallone alto.

Il Real Madrid non sembra comunque essere sceso in campo: al 74esimo Zidane prova così nuovamente a dare la scossa inserendo Isco al posto dello spento Modric, protagonista di una gara ben al di sotto delle sue capacità. Il copione della partita però non cambia, le merengues sembrano prive di idee e incapaci di superare la fitta rete difensiva di un Rayo dinamico, lucido nella manovra e che anzi nel finale si fa vedere dalle parti di Courtois con Javi Guerra. Nonostante i 6 minuti di recupero concessi da Gonzalez Fuertes gli uomini di Paco Jemez tengono botta e portano a casa una vittoria fondamentale, che permette loro di sperare ancora in una salvezza che avrebbe del miracoloso. Il Campo de Fútbol de Vallecas, però, ha raccontato stasera che i miracoli ogni tanto accadono.

😱 MÁXIMA TENSIÓN 😱



¡El @GironaFC sale de los puestos de descenso a falta de solo 3 jornadas en #LaLigaSantander! pic.twitter.com/w5PCwnVOH4 — LaLiga (@LaLiga) April 28, 2019

Il tabellino di Rayo Vallecano-Real Madrid 1-0

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Alberto Garcia; Tito, Ba, Galvez, Moreno; Uche, Mario Suarez (76' Medran); Embarba, Pozo (85' Trejo), Bebé (78' Alvaro Garcia); Javi Guerra. All.: Paco Jemez.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Jesus Vallejo, Marcelo; M. Llorente, Modric (74' Isco), Kroos; Ceballos (61' Brahim Diaz); Bale, Mariano (81' Lucas Vazquez). All.: Zidane.

Gol: Embarba 23' (R)

Ammoniti: Modric, Jesus Vallejo, Mario Suarez, Mariano, Carvajal, Uche, Marcelo

Arbitro: Pablo Gonzalez Fuertes.