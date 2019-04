Incredibile in Championship: la squadra del Loco va in rete non buttando fuori il pallone nonostante un infortunio, il tecnico ordina ai giocatori di concedere il pareggio.

di Redazione Fox Sports - 28/04/2019 15:11 | aggiornato 28/04/2019 15:32

Bielsa stupisce ancora e l'episodio visto in Leeds-Aston Villa stavolta ha davvero dell'incredibile. Nella partita casalinga per i Whites, importante per mantenere vive le speranze di promozione diretta in Premier League, i padroni di casa vanno in vantaggio al 72esimo.

Bielsa fa segnare gli avversari durante Leeds-Aston Villa

C'è un problema però: Klich ha segnato rifiutando di buttare fuori il pallone per l'infortunio alla gamba di un avversario. Da questa rete è scaturita una rissa che ha portato all'espulsione di El Ghazi e a grande tensione in campo.

The Championship remains utterly undisputed pic.twitter.com/WkaNjVnHXS — James Dart (@James_Dart) April 28, 2019

A risolvere la situazione è stato proprio Bielsa, che dopo le proteste del manager avversario Terry ha obbligato i suoi giocatori a concedere il gol del pareggio all'Aston Villa. Una scena incredibile che però costa la promozione al Leeds: il pareggio infatti permette allo Sheffield United, mentre i Whites dovranno giocare i playoff.