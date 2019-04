Mentre lascia il settore dell'impianto milanese, Allegri sbotta girandosi verso l'addetto stampa della Juventus e l'unica frase che il tecnico che ha appena vinto il suo sesto Scudetto in carriera è un chiarissimo "Non parlo più con nessuno, ricordatelo".

L'allenatore però non ha sbollito il nervosismo dopo il confronto con l'opinionista e la prova sono delle immagini riprese nella mix-zone dello stadio San Siro in cui il livornese continua a battibeccare coi giornalisti.

Il post partita di Inter-Juventus è stato particolarmente movimentato per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, che solitamente si contraddistingue per i suoi modi pacati, è stato protagonista di una furiosa lite con Adani davanti alle telecamere di Sky Sport.

