Formula 1, GP Azerbaigian 2019: segui la gara in diretta live

La diretta live della gara di Formula 1 a Baku. Tutti gli aggiornamenti sull'attesa corsa in Azerbaigian.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 28/04/2019 13:55 | aggiornato 28/04/2019 14:00

Formula 1, GP Azerbaigian 2019: diretta live della gara

14:00 - Mancano solamente 10 minuti all'inizio della gara di Formula 1. I piloti sono sulla griglia di partenza con le rispettive monoposto. Inizia a farsi sentire un po' di tensione, tutti ci tengono a conquistare un buon risultato oggi. 51 i giri totali che andranno percorsi.

10 minutes till we go racing ⏰



Here's the weather situation 👇#F1 🇦🇿 #Azerbaijan pic.twitter.com/TMufuVnxOP — Formula 1 (@F1) April 28, 2019

F1, il resoconto delle qualifiche di Baku

Siamo giunti al tanto atteso giorno della gara del Gran Premio d'Azerbaigian 2019 di Formula 1. Alle 14:10 italiane (le 16:10 locali) il via presso il Baku City Circuit. A scattare dalla pole position è Valtteri Bottas, che proprio all'ultimo secondo delle Qualifiche del sabato ha strappato la prima posizione al compagno Lewis Hamilton. Pochi millesimi e separare i due piloti, che comunque hanno messo a segno l'ennesima doppietta Mercedes che saranno i favoriti per la vittoria finale della corsa. Allo start ci sarà sicuramente grande battaglia tra loro.

La seconda fila è aperta da Sebastian Vettel, che nel suo giro migliore nelle qualifiche non ha potuto sfruttare alcuna scia nel rettilineo finale e dunque ha perso decimi preziosi. Sperava di partire più avanti, ma al via cercherà comunque di guadagnare posizioni. Il quattro volte campione del mondo spera di avere il ritmo per poter vincere. La Ferrari è apparsa abbastanza competitiva in questo weekend, ma resta da capire se la Mercedes abbia un passo effettivamente migliore. Al fianco del tedesco scatterà Max Verstappen con la Red Bull, un cliente sempre difficile da affrontare.

In terza fila Daniil Kvyat con la Toro Rosso e Sergio Perez con la Racing Point. In terza troviamo il rookie Lando Norris con la McLaren e Charles Leclerc con la Ferrari. Il pilota monegasco ha avuto un sabato particolare, visto che in Q2 ha fatto un incidente alla curva 8 e dunque non ha potuto accedere alla Q3 finale. È l'unico dei piloti davanti a partire con gomme gialle (medie) e dunque sarà interessante vedere la sua strategia rispetto ai colleghi che partono con pneumatici rossi (morbidi). Nelle prove libere si è mostrato particolarmente veloce, vedremo che gara sarà la sua. Sfortunato Kimi Raikkonen, che doveva scattare ottavo e che invece dovrà iniziare dalla pit-lane a causa di un'irregolarità all'ala interiore. Antonio Giovinazzi aveva fatto molto bene sabato, però il cambio di centralina della sua Alfa Romeo ha provocato una penalizzazione di 10 posizioni e dunque comincerà dalla diciottesima casella della griglia.