Le dichiarazioni dei piloti di Mercedes e Ferrari dopo la gara del Gran Premio d'Azerbaigian 2019 di F1. Umori diversi, ovviamente.

28/04/2019

Mastica ancora amaro la Ferrari, che nel Gran Premio d'Azerbaigian 2019 di Formula 1 assiste ad un'altra doppietta della Mercedes. È la quarta consecutiva in questo inizio di campionato, un record storico. Le Frecce d'Argento sono state imprendibili per la scuderia di Maranello, che in classifica continua a perdere terreno e anche le ambizioni iridate iniziano a ridimensionarsi un po'.

A trionfare a Baku è stato Valtteri Bottas, partito dalla pole position e poi in grado di tenere a distanza Lewis Hamilton. Il finlandese è ora in testa alla classifica piloti della Formula 1 con 87 punti, uno solo in più rispetto al compagno. Il cinque volte campione del mondo ci ha provato a recuperare nel finale, ma non è mai riuscito ad attaccare. Ha dato tutto, però non è bastato. Comunque, sono loro due a contendersi il titolo e sarà interessante vedere se il duello potrà proseguire fino al termine della stagione.

Sul podio un Sebastian Vettel che non può essere felice di essere stato nuovamente sconfitto dai rivali della Mercedes. Sicuramente c'è un po' di frustrazione all'interno del team Ferrari, che non riesce ancora a vincere. Continua ad incassare k.o. Amarezza pure per Charles Leclerc, che ha rovinato la sua gara già nelle qualifiche con l'errore in Q2. Un quinto posto finale che non lo soddisfa certamente, però il pilota monegasco avrà occasione di riscattarsi.

Bottas, Hamilton e Vettel sul podio del GP di Formula 1 a Baku

Formula 1, GP Azerbaigian 2019: le parole di Bottas e Hamilton

Grande gioia per Bottas, che a Baku ha vinto per la seconda volta in questo campionato 2019 di Formula 1 ed è leader della classifica piloti. Il trionfo odierno conferma il salto di qualità che il driver finlandese ha fatto rispetto al passato. Questa costanza di risultati andrà mantenuta fino alla fine per potersi giocare il titolo. Ne è consapevole, ma intanto si gode questo successo in Azerbaigian.

Gara difficile - commenta Valtteri -, anche se magari davanti non è successo granché. Però Lewis mi ha messo pressione per tutta la corsa, non ho commesso errori e sono riuscito a tenere la situazione sotto controllo. Sono contento di aver visto la bandiera a scacchi a fine gara. Significa molto essere leader della classifica, il team ha raggiunto un livello altissimo. Sono felice per tutti, stiamo andando molto bene. È solo la mia quinta vittoria personale e spero di continuare così.

Un cannibale come Hamilton non è mai contento di essere battuto e ovviamente a fine gara a livello personale non può essere felicissimo. Tuttavia, sta continuando ad arrivare nelle prime due posizioni ed è in piena lotta per il Mondiale. Le Ferrari sono lontane e pertanto starà a lui sconfiggere il compagno, che negli anni passati gli è sempre arrivato a distanza.

Congratulazioni a Valtteri - esordisce Lewis -, ha fatto una gara fantastica senza commettere errori e ha meritato sia la vittoria che la pole nelle qualifiche. Non posso dire molto. Comunque il team ha ottenuto un grande risultato, è il migliore inizio di stagione di sempre. Tutti in fabbrica lavorano al massimo, tornando ogni anno sempre più desiderosi di vincere. Sono grato a tutti per i nostri risultati. La nostra forza è il lavoro di squadra. Questo team è più forte di quanto lo sia mai stata. Non ho mai visto la squadra così forte. La chiave della gara non è stata la forte difesa di Valtteri, ma il debole attacco da parte mia.

Charles Leclerc ha rimontato dall'ottava posizione della griglia, chiudendo quinto e con il punto bonus per il best lap

F1, Vettel e Leclerc commentano la gara di Baku

Vettel ha ottenuto il massimo possibile in Azerbaigian, non aveva il passo per insidiare i driver della Mercedes. Lo scenario attuale del campionato di Formula 1 2019 non è quello immaginato nella pre-season: la Ferrari è indietro e ha tanti punti da dover recuperare. La speranza è di avere una svolta dal prossimo GP a Barcellona, dove la SF90 era stata velocissima nei test invernali.

Il primo stint è stato pessimo - spiega Seb -, ho faticato molto a far funzionare le gomme inizialmente. Non ero a mio agio e in fiducia, poi con le medie non ho avuto problemi. In alcuni momenti ho anche potuto mettere un po' di pressione alle Mercedes e dovevo stare attendo a Verstappen dietro. Importante aver tenuto il terzo posto e anche aver preso il punto bonus di Charles. C'è tanto lavoro da fare, questa non è la soluzione che avremmo voluto. A Barcellona speriamo di essere forti, avremo altri aggiornamenti e auspichiamo di avere una svolta. Non siamo contenti, Mercedes è molto veloce e oggi il terzo posto è un buon risultato. Comunque io e la squadra non siamo contenti. La macchina è forte, però fatichiamo a trovare la finestra per le gomme e non capiamo perché. Non è facile. Forse anche Mercedes non sanno perché loro sono in finestra rispetto a noi.

Anche Leclerc spera che da Barcellona possa iniziare una nuova fase della stagione, considerando pure che Ferrari porterà delle novità al fine di ridurre il gap dalla Mercedes.

Il primo stint è stato molto buono, poi dopo 2-3 giri del secondo ho chiesto se c'erano possibilità di tornare su quelli davanti mi hanno detto di no, quindi ho pensato solo a salvare le gomme per fare il giro veloce. Nella seconda parte di gara non ho fatto vedere il mio passo, volevo solamente fare il best lap dato che dal muretto mi avevano comunicato che non potevo riprendere chi mi precedeva. Non so se cambiare prima le gomme avrebbe cambiato qualcosa. L'unico dubbio che ho è che ho perso tanto tempo con Valtteri, Lewis e Seb. Ci sarà una ragione per questo e capiremo. Ieri, a parte il mio errore, il passo era buono e la pole era nelle nostre mani. Comunque la Mercedes poi era forte in gara e dunque ci serve lavorare. Non siamo in una situazione catastrofica.