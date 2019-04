Grande domenica di maratone con i tradizionali appuntamenti di Londra, Padova e Amburgo. Eliud Kipchoge vince per la quarta volta a Londra con il record del percorso (2h02’37”)

28/04/2019

Sette mesi dopo aver demolito il record del mondo a Berlino con 2h01’39” Eliud Kipchoge ha confermato il suo ruolo di migliore maratoneta della storia vincendo la Virgin London Marathon per la quarta volta in carriera dopo i trionfi nel 2015, 2016 e 2018. Il fuoriclasse keniano ha tagliato il traguardo sul Mall in uno straordinario 2h02’37”, tempo che migliora di 28 secondi il suo record del percorso stabilito nel 2016 nell’anno della vittoria olimpica a Rio de Janeiro 2016.

Super prestazione anche per l’etiope Mosinet Gerewmew, che è sceso a sua volta sotto le 2h03’ con 2h02’57” migliorando il record etiope del grande Kenenisa Bekele. Geremew è diventato il secondo di sempre e il terzo a scendere sotto le 2h03’ dopo Kipchoge e Dennis Kimetto. Il connazionale Mule Wasihun ha completato il podio in 2h03’16”. Per Geremew e Wasihun si tratta del tempo più veloce per un secondo e un terzo classificato. L’Etiopia ha piazzato il terzo atleta tra i primi cinque con Shura Kitata, quarto in 2h05’01”.

Geremew e Wasihun sono rimasti insieme a Kipchoge fino al 24 km lungo l’Embankment, il tratto di percorso finale lungo il Tamigi. Eliud Kipchoge:

Sono contento di aver scritto la storia della maratona di Londra con il mio quarto successo. Geremew e Wasihun sono rimasti insieme fino al 24 km e mi hanno impegnato fino alla fine ma non ero preoccupato. Fa parte dello sport. Ero fiducioso di poter vincere. Il pubblico di Londra è fantastico. E’ semplicemente straordinario sentire il tifo della gente. Ho provato grande felicità quando ho attraversato il traguardo

L’attesissimo Mo Farah ha tagliato il traguardo in 2h05’39” avvicinando il suo primato europeo stabilito a Chicago con 2h05’11” lo scorso Ottobre. Sir Mo ha perso terreno dopo metà gara quando Kipchoge ha piazzato un’accelerazione violenta. Mo Farah:

Sono deluso del mio risultato. Gli allenamenti sono andati bene e mi sono sentito bene all’inizio della gara. Il mio obiettivo era seguire il pacemaker, ma quando ha terminato il compito al 20 km, il gap nei confronti del gruppo di testa si è allargato ed è diventato difficile recuperare lo svantaggio. Congratulazioni a Eliud. Il migliore ha vinto: un atleta speciale ed è una persona umile

Straordinaria giornata anche per la maratona azzurra per il nono posto del bronzo europeo di Berlino 2018 Yassine Rachik, nono al traguardo sul Mall in 2h08’05”, record personale e migliore prestazione italiana dal 23 Aprile 2006, quando Stefano Baldini stabilì il record nazionale con 2h07’22”. Era dal 2’09’53” di Ruggero Pertile alla Maratona di Torino 2009 che un italiano non scendeva al di sotto delle 2h10’. L’allievo di Alberto Colli è rimasto in tabella di marcia per battere il record italiano di Baldini per buona parte della gara. Solo Baldini, Giacomo Leone (2h07’52”) e Alberico Di Cecco hanno fatto meglio di Rachik. L’azzurro è transitato in 29’49” al 10 km, in 45’03” al 15 km, in 1h03’20” alla mezza maratona, in 1h29’50” al 30 km, in 1h45’21 al 35 km, in 2h05’55 al 40 km. Rachik è rimasto insieme al gruppo degli inseguitori intorno al decimo posto prima di battere atleti del calibro dell’ex primatista mondiale Wilson Kipsang e dello scozzese Callum Hawkins. Yassine Rachik:

Un sogno che si avvera, ed è solo l’inizio. Ho voluto rischiare, ma avevo fiducia in me stesso. Bello correre a questi livelli, da oggi mi sento un maratoneta. La prima sorpresa è arrivata ieri, quando ho saputo che il parziale del terzo gruppo sarebbe stato di 1h03’30”- 1h03’45”. Mi stava per prendere un colpo. Siamo passati in 8’52” al 3 km e mi sono detto che era rischioso. Ho provato a rallentare un po', ma ho visto che dietro non c’era nessuno e allora non avevo scelta, quindi ho incrementato per recuperare, altrimenti sarei rimasto da solo.

La gara si è decisa al 30 km quando sono rimasti in testa Kipchoge, Geremew, Kitata e Wasihun. Al 39 km Kitata ha perso terreno. Il terzetto formato da Kipchoge, Geremew e Wasihun ha viaggiato su ritmi ancora molto veloci al di sotto delle 2h03’ al 39 km. Kipchoge ha piazzato un parziale straordinario da 2’42” al 40 km prima di iniziare a celebrare negli ultimi 15 secondi della gara.

Rivincita di Kosgei su Cheruiyot nella gara femminile

Nella gara femminile Brigid Kosgei ha realizzato la settima migliore prestazione di sempre con 2h18’20” e il record personale migliorato di 15 secondi rispetto al 2h18’35” realizzato a Chicago nello scorso ottobre. Kosgei, seconda a Londra lo scorso anno, si è presa la rivincita nei confronti della vincitrice della passata edizione Vivian Cheruiyot, che è stata ancora protagonista anche quest’anno con il secondo posto in 2h20’14”.

La gara è entrata nel vivo dopo il 25 km quando Kosgei e Cheruiyot hanno lanciato il primo allungo. Kosgei ha staccato Cheruiyot in modo decisivo al 35 km. Kosgei, vincitrice a Milano nel 2016 e a Chicago nel 2018, ha percorso la seconda metà gara in 1h06’42” dopo i primi 21 km corsi in 1h11’38”. Brigid Kosgei:

Il vento ha causato dei problemi, è stato difficile respirare ma sono contenta di aver fatto così bene. Non sapevo quanto vantaggio avessi nei confronti delle mie avversarie. Mi sono girata un paio di volte e sono contenta della mia prestazione, è andato tutto secondo i piani

Cheruiyot ha tagliato il traguardo in seconda posizione in 2h20’14” davanti all’etiope Roza Dereje (2h20’51’), Gladys Cherono (2h20’52”) e la tre volte vincitrice della Maratona di Londra Mary Keitany (2h20’58”). La statunitense Emily Sisson ha debuttato in maratona in 2h23’08” in sesta posizione davanti all’australiana Sinead Diver (2h24’11”). La portoghese Rocha è stata la migliore delle europee in ottava posizione con 2h24’47”.

Maratona di Padova, faniel batte il record personale sui 21 km

Gara da record alla ventesima edizione della Maratona di Padova nonostante la pioggia. La gara di maggior tasso tecnico è arrivato dalla mezza maratona, inserita da qualche anno nel programma dell’evento organizzato da Assindustria Sport Padova. Il merito è dell’ex mezzofondista William Sitonik e dell’azzurro Eyob Faniel deciso in volata in favore del keniano, che si è imposto per un solo secondo in 1h00’52”. Faniel, atleta di Bassano del Grappa ma originario dell’Eritrea, ha stabilito il quinto miglior tempo italiano di sempre a 33 secondi dal record italiano di Rachid Berradi realizzato alla Stramilano 2002 e a 3 soli secondi dal campione olimpico di maratona di Atene 2004 Stefano Baldini. La mezza maratona è partita da Abano Terme. Faniel è allenato da Ruggero Pertile, ex maratoneta dell’Assindustria Sport Padova e attuale Direttore tecnico del club veneto.

Ottima gara anche per Sara Dossena, che ha tagliato il traguardo in seconda posizione in 1h10’56” alle spalle dell’ugandese Juliet Chekwei, vincitrice in 1h10’08”.

Dominio come da previsione nella maratona dove si sono imposti il keniano Samuel Lomoi in 2h12’20” davanti all’etiope Wosen Zeleke (2h13’41”) nella gara maschile e l’etiope Abera Demisse Ayantu in un buon 2h29’30” davanti alla burundese Elvanie Nimbona (2h30’28”) e alla portoghese Sara Ribeiro (2h30’52”). La croata Nikolina Sustic, grande specialista delle 100 km, ha migliorato il record personale con 2h37’55” tre settimane dopo il precedente primato stabilito tre settimane fa a Milano.

Maratona di Amburgo: doppietta etiope

Tadu Abate ha vinto la Maratona di Amburgo in 2h08’25” precedendo di un secondo Ayele Abshero e il campione olimpico di Londra 2012 Stephen Kiprotich di sei secondi. Cinque atleti sono scesi sotto le 2h10’. Abel Kirui si è ritirato prima del 20 km per un infortunio. Il quattro volte campione mondiale e due volte oro olimpico dei 3000 siepi Ezekiel Kemboi ha fatto fatica al debutto in maratona chiudendo in trentesima posizione in 2h17’39”. Dibabe Kuma ha completato la doppietta etiope vincendo la gara femminile in 2h24’41” davanti alla keniana Magdalyne Masai (2h26’02”) e la tanzaniana Faihuna Matanga (2h27’55”). La migliore delle europee è stata la trentanovenne Hanna Lindholm in quinta posizione con 2h29’35” davanti alla messicana Madai Perez (2h30’04”).

Daniele Meucci si è classificato quindicesimo in 2h12’00” tre settimane dopo il ritiro alla Maratona di Roma. L’ingegnere pisano è stato il secondo degli europei dopo il turco di origini Mert Girmalegesse, decimo in 2h11’07”.