Il sinistro che ha battuto Handanovic per l'1-1 in Inter-Juventus vale un nuovo "milestone" per CR7. La vittima preferita in carriera è il Siviglia.

di Luca Guerra - 28/04/2019 07:56 | aggiornato 28/04/2019 08:00

Cristiano Ronaldo ha fatto 600. Tanti sono infatti i gol segnati in carriera con maglie di club dal fuoriclasse portoghese. Cifra tonda, altro traguardo raggiunto in occasione del Derby d'Italia giocato a San Siro dalla sua Juventus contro l'Inter. Rasoiata con il sinistro a superare Handanovic dopo un delizioso scambio con Pjanic, centro che vale l'1-1 ed esultanza con Bernardeschi e Spinazzola che lo portano in trionfo. Da re, da CR7.

Quella all'Inter è stata la rete numero 27 in bianconero per Cristiano. Di queste, 21 sono arrivate in Serie A e 6 in Champions League. Prima che con i bianconeri, l'asso di Funchal aveva collezionato gol e record nelle 801 presenze raccolte anche con le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United e soprattutto Real Madrid. Proprio con il club spagnolo il 34enne portoghese ha segnato tre quarti del fatturato complessivo. Ben 450 reti, che tuttora gli valgono il titolo di miglior marcatore della storia dei Blancos.

I restanti 150 centri? Detto dei 27 alla sua prima stagione in Italia (bottino migliorabile nelle quattro partite di campionato che la Juventus deve ancora giocare), ben 118 Cristiano Ronaldo li ha segnati con lo United, mentre 5 sono arrivati nei primi passi con la maglia dello Sporting Lisbona. In carriera, il portoghese è andato a segno in 14 competizioni. Nella Liga solo Messi vanta più reti delle sue 311, mentre in Champions League Cristiano è il primatista a quota 126, più una rete nei preliminari.

Come segna Cristiano Ronaldo: 100 centri di testa

La rete numero 100 di Cristiano Ronaldo in carriera era arrivata a Old Trafford, in Manchester United-West Bromwich Albion. Con le maglie del Real Madrid, rispettivamente contro Siviglia, Getafe, Eibar e América erano maturati i centri numero 200, 300, 400 e 500. A San Siro CR7 ha firmato la sua seicentesima rete con divise di club. Ma come ha segnato Cristiano? Nel 65,4% dei casi è successo di destro, il suo piede naturale (392 reti), 100 volte di testa e 106 con il piede sinistro. Le reti all'interno dell'area sono ben 513, l'85.5%, mentre le punizioni dirette trasformate sono ben 46.

Le vittime preferite di CR7

Scorrendo l'elenco delle avversarie più colpite si scopre che in Champions League la vittima prediletta è stata proprio la Juventus, alla quale Cristiano Ronaldo aveva segnato 10 reti prima dell'avvento a Torino nella scorsa estate. Nel complesso, la vittima preferita di Ronaldo è il Siviglia, cui ha segnato ben 27 gol, seguito da Atletico Madrid (25) e Getafe (23). La prima squadra colpita? Il Moreirense, ko per 3-0 con lo Sporting Lisbona con doppietta di un giovanissimo Cristiano il 7 ottobre 2002. Era solo l'inizio di una serie infinita di gioie, personali e di squadra.