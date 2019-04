L'ex ct sarà all'Olimpico per la sfida di questa sera: possibile contatto con il dirigente granata, probabile futuro ds dei capitolini.

di Redazione Fox Sports - 28/04/2019 18:10 | aggiornato 28/04/2019 18:15

La voce di un possibile approdo di Antonio Conte alla Roma sembra non essere più soltanto una suggestione di calciomercato e un nuovo indizio può arrivare dalla partita di questa sera fra Torino e Milan.

Conte assisterà a Torino-Milan: possibile contatto con la Roma

Secondo quanto riportato dal Tempo, l'ex commissario tecnico della Nazionale sarà presente sugli spalti dell'Olimpico per assistere alla partita e secondo il quotidiano questa può essere l'occasione di un incontro con Gianluca Petrachi.

L'attuale direttore sportivo del Torino è in pole position per passare alla Roma in estate e prendere il posto di Monchi e conosce personalmente Conte. Il contatto fra i due potrebbe essere il primo passo per un clamoroso ritorno in Italia del leccese, sulla panchina dei giallorossi.