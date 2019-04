L'inglese classe 2000 vestirà il giallonero anche l'anno prossimo. Lo assicura il direttore sportivo: "Non vogliamo ricevere offerte, non ha proprio senso farne".

di Franco Borghese - 28/04/2019 16:51 | aggiornato 28/04/2019 16:55

Un punto di ripartenza. Perché la sconfitta di ieri fa male, malissimo. Il Borussia Dortmund ha probabilmente perso il treno "scudetto" (in Germania in realtà c'è la Meisterschale) facendosi battere in casa dallo Schalke nel derby. Una scoppola (4 gol presi, due espulsioni) che brucia, ma che non può cancellare quanto di buono fatto in tutta la stagione. E allora i gialloneri ripartono da una notizia di calciomercato particolarmente importante.

Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato moltissimo del futuro di Jadon Sancho, vera sorpresa di questa stagione: l'inglese classe 2000 ha infatti totalizzato 11 gol e 17 assist in questa edizione della Bundesliga. Entrambi i dati sono un record nel campionato tedesco per un giocatore U20. Non un caso che si parlasse dell'interessamento del Real Madrid.

A volere Sancho sarebbe Zinedine Zidane in persona. In settimana la Bild aveva parlato di un'offerta di calciomercato di ben 180 milioni di euro. Un'enormità, non solo perché in tutta la storia del calcio solo Neymar è stato pagato di più (222 milioni dal PSG), ma perché il Dortmund per Sancho ha speso appena 7,8 milioni meno di due anni fa. I gialloneri però non intendono mollare il giocatore.

Il Borussia Dortmund toglie Sancho dal calciomercato

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, è stato categorico. Sancho l'anno prossimo giocherà ancora con la maglia giallonera, indipendentemente dalle offerte che dovessero arrivare. Il club tedesco, infatti, non ha intenzione di accettarle. Anzi, non vuole proprio ascoltarle:

Al momento non sono arrivate offerte per Sancho, non ne aspettiamo e non ne vogliamo nessuna. Pianifichiamo con lui. Jadon l'anno prossimo giocherà ancora con il Borussia Dortmund. Chiunque fosse interessato a lui può risparmiarsi la fatica di presentare offerte.

Il Dortmund, in autunno, ha rinnovato il contratto al proprio talento, triplicandogli lo stipendio (prima prendeva un milione all'anno, ora ne guadagna tre). La nuova scadenza è stata posticipata al 30 giugno 2022. L'ipotesi più probabile è quindi che il Borussia intenda vendere il calciatore durante la sessione estiva del calciomercato 2020 (o al più tardi quello del 2021), sperando che il prezzo del giocatore possa lievitare ulteriormente. Perché ora i gialloneri sognano di competere per il titolo anche l'anno prossimo. E allora, specie dopo la cocente sconfitta con lo Schalke, Sancho deve essere il punto di partenza.