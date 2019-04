I lavori di ristrutturazione del vecchio stadio di Bergamo avranno inizio il prossimo 30 aprile. Il nuovo impianto si chiamerà Gewiss Arena e avrà un costo complessivo di 40 milioni di euro.

di Annalisa Cesaretti - 28/04/2019 16:24 | aggiornato 28/04/2019 16:28

Il match di lunedì contro l'Udinese sarà l'ultimo che i tifosi dell'Atalanta potranno seguire dalla Curva Nord. Proprio da quel settore avrà inizio la ristrutturazione dello stadio di Bergamo, acquistato dal club nerazzurro nel 2017. La sede del tifo organizzato della Dea verrà smantellata a partire dal 30 aprile. Sarà il primo passo verso la realizzazione di una struttura nuova che, stando a quanto riportato da Gazzetta.it, verrà battezzata Gewiss Arena.

Alla demolizione vera e propria della curva dedicata a Federico Pisani, l'attaccante dell'Atalanta scomparso tragicamente nel 1997, si lavorerà dal 7 maggio in poi. Sulla tabella di marcia presentata in conferenza stampa dal direttore operativo del club nerazzurro, Roberto Spagnolo, viene prima lo smantellamento dei sottoservizi presenti nel settore. La Curva Nord verrà rasa al suolo subito dopo. Tempo stimato: una settimana. Almeno questa è la speranza dello stesso Spagnolo che, in quanto coordinatore del progetto, vorrebbe sottoscrivere la conclusione di questa prima fase dei lavori entro il 14 maggio. Solo così avrebbe la possibilità di assistere alla finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma il giorno successivo.

Meno certa è la data di riconsegna della Curva Nord ai tifosi dell'Atalanta. Salvo imprevisti, la ristrutturazione del settore dovrebbe essere ultimata entro il prossimo 22 settembre. La squadra di Gasperini probabilmente dovrà disputare almeno due - se non tre - partite in campo neutro. Nei piani di Spagnolo, però, c'è anche l'ipotesi di avanzare alla Lega la richiesta di giocarne due in trasferta. Insomma, con un po' di pazienza i sostenitori nerazzurri potranno riavere la loro curva, nuova di zecca, già a partire dall'inizio della prossima stagione. I tempi per l'ammodernamento dell'impianto, invece, sono più lunghi.

Atalanta, la nuova Gewiss Arena costerà 40 milioni di euro

La nuova Gewiss Arena sorgerà dalle macerie del vecchio stadio di Bergamo solamente tra tre anni. Dopo la demolizione della Curva Pisani, il cantiere rimarrà aperto per permettere il proseguimento dei lavori. Il presidente Percassi vuole regalare ai tifosi dell'Atalanta una struttura moderna, al passo con i tempi. Ci vorranno tempo e molte risorse per procedere con la ristrutturazione dell'impianto.

Conclusa la Nord, sarà quindi la volta della Curva Sud - quella dedicata a Piermario Morosini - che sfoggerà un nuovo look a partire dal 2020. L'ultimo intervento, che avrà termine nel 2021, interesserà la Tribuna Ubi. Il costo complessivo dell'opera sarà di 40 milioni di euro.

Come ha specificato Spagnolo, la spesa verrà dilazionata in tre fasi. Quella iniziale, riferita proprio ai lavori che avranno luogo nei prossimi mesi, costerà 14 milioni di euro. Sarà la prima tranche di un investimento sul futuro. E intanto, in attesa dell'Arena Gewiss che verrà, i tifosi dell'Atalanta si preparano a dire addio alla loro vecchia Curva Nord.