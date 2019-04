Ancelotti ha più volte sottolineato di aver utilizzato questa stagione per capire chi può far parte del suo progetto di squadra nel prossimo futuro. Ora bisogna fare giuste scelte di mercato per ridare slancio all’ambiente.

0 condivisioni

di Jvan Sica - 28/04/2019 17:26 | aggiornato 28/04/2019 22:30

Anche se il presidente De Laurentiis non si è ancora espresso in maniera diretta e Ancelotti ha più volte sottolineato che questa stagione, per la quale non ha voluto un calciomercato fatto di grandi colpi, non sia da valutare negativamente, in tutto l’ambiente napoletano c’è delusione per il percorso di quest’anno. Si partiva da quello che aveva lasciato Sarri, una squadra capace di dominare in casa della Juve, che ha perso lo Scudetto solo nelle ultime giornate e ci si ritrova oggi, avendo inoltre a disposizione una rosa più larga e profonda , con un senso d’impotenza sia nei confronti dei bianconeri che dell’Arsenal, la prima squadra di un certo calibro incontrata in Europa League.

A creare nuove speranze a dispetto di un’annata molto mogia, illuminata da pochissime prestazioni da ricordare, c’è il messaggio che Carlo Ancelotti sta facendo passare ormai da mesi. Questa stagione, fin dalle scelte di mercato dell’estate scorsa, porta con sé una strategia a medio termine che lo stesso Aurelio De Laurentiis ha avallato. L’obiettivo iniziale era valutare l’intera rosa a disposizione per capire con quali calciatori poter continuare e quali vendere, per avere liquidità per nuovi acquisti mirati e di grande prospettiva.

In questo senso rientrano la scelta di utilizzare l’intera rosa rispetto alle limitazioni sarriane, la cessione di Hamsik, valutato un perno della squadra ma sostituibile con un nuovo acquisto di valore nel prossimo calciomercato e anche le modifiche tattiche continue, perché l’allenatore ha avuto bisogno di capire quali calciatori fossero duttili. Oggi si è alla fine di questo lungo percorso di test e Ancelotti sembra orientato verso scelte nette e anche difficili da immaginare solo pochi mesi fa.

Nel prossimo calciomercato Ancelotti dovrà avere voce in capitolo e guidare le scelte in uscita ed entrata del Napoli.

Ancelotti deve cambiare il Napoli: il prossimo calciomercato è decisivo per il futuro

Con queste ultime partite di campionato ed Europa League, la stagione del Napoli si è praticamente conclusa con una sorta di nulla di fatto rispetto alle premesse iniziali. La fase di valutazione generale della rosa che Ancelotti ha portato avanti per l’intero anno ha riguardato tutti i reparti. In porta il tecnico ha affermato, anche dopo l’errore contro l’Arsenal, che Alex Meret è il futuro e deve essere anche il presente del Napoli. Il titolare nel 2019-2020 sarà il ragazzo classe ’97, con un secondo d’esperienza in Serie A come Karnezis. Ospina, preso di corsa dopo l’infortunio ad inizio stagione di Meret, tornerà all’Arsenal perché gli 8 milioni necessari per il riscatto sono davvero troppi.

In difesa gli unici sicuri di restare sono Malcuit, un calciatore che ha dimostrato di avere buone prospettive ma da mettere ancora in mostra in tutto il loro potenziale, Mario Rui e Nikola Maksimovic, impossibile da vendere al costo a cui è stato preso (25 milioni dal Torino nel 2016). Gli altri sono tutti in bilico. Se arriva la richiesta irrinunciabile per Kalidou Koulibaly, probabile che il presidente De Laurentiis accetti, per non ricadere nell’effetto Insigne e Allan, cercati in passato a prezzi impressionanti, oggi molto svalutati. Raul Albiol ha tanta voglia di Spagna, Valencia nello specifico e potrebbe partire per giocare gli ultimi anni della carriera in maglia blanquinegra. Gli altri tre, Chiriches, Ghoulam e Hysaj sono sicuramente cedibili, mentre Luperto è ancora considerato un semplice tappabuchi.

Il centrocampo è da rifondare completamente, anche perché sono rimasti in quattro dopo l’addio troppo frettoloso di Hamsik. L’unico sicuro di vestire anche il prossimo anno la maglia azzurra è Fabian Ruiz, una delle poche note molto positive dell’anno. Zielinski è un ottimo calciatore, capace di creare problemi alle difese avversarie soprattutto in Serie A. Ma tante squadre di Premier League lo cercano e se arriva l’offerta che supera i 40 milioni potrebbe partire.

Il risultato è buono ma il lavoro della mia squadra è eccellente. #ForzaNapoliSempre



Good result and excellent work from my team. pic.twitter.com/mBkQoHLeIw — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) March 7, 2019

Se davvero a gennaio il Paris Saint-Germain ha offerto per Allan più di 50 milioni, oggi si comprende meglio l’errore nel non cederlo, cosa che non si ripeterà nel calciomercato di questa estate. Amadou Diawara invece era partito come il regista del presente e del futuro, ma è molto probabile che lasci Napoli perché l’allenatore lo ha utilizzato davvero poco.

E poi c’è l’attacco dove i discorsi sono ancora più interessanti. Anche qui c’è solo un calciatore sicuro di restare, Arkadiusz Milik, che nel suo primo anno senza grossi infortuni ha dimostrato di essere un ottimo centravanti. Younes, Verdi e Ounas hanno giocato buone partite, soprattutto contro le piccole della Serie A, ma non sono sembrati un possibile fattore di crescita per una squadra che ha bisogno di fare uno step decisivo e difficile verso l’alto.

Nel prossimo calciomercato si parlerà molto di Lorenzo Insigne. Si sono già fatti i nomi di Liverpool, Barcellona, Arsenal come squadre interessate all’attaccante di Frattamaggiore. Ancelotti è stato poco chiaro sul suo capitano, sottolineando a parole la sua importanza ma poi avendo poco dall’attaccante negli scontri decisivi e sostituendolo spesso. Per venderlo Aurelio De Laurentiis vuole l’offerta shock, che si avvicini agli 80 milioni di euro. Da capire se c’è una squadra disposti a spenderli.

Gli altri due del tridente delle meraviglie di Sarri sono in una fase di stanca. Callejon ha dimostrato di essere sempre utile, di avere un’intelligenza calcistica fuori dalla norma e privarsene è sempre un peccato. Ma anche lui vuole tornare in Spagna, magari proprio al Valencia insieme al suo amico Albiol. Mertens in fin dei conti ha avuto un ruolo marginale in questa stagione e prima di restare in azzurro ha bisogno di capire quanto punta Ancelotti su di lui.

Non si può non premiare il coraggio di Ancelotti in questa stagione. Arrivare a Napoli dopo Sarri era difficile per tutti. Entrare nello spogliatoio napoletano con l’obiettivo di testare la rosa, per capire con chi continuare nei prossimi due anni è ancora più coraggioso. In una piazza facile all’euforia e alla depressione come quella partenopea è un all-in niente male. Ora davvero toccherà a lui. Il Napoli non si può permettere di essere assente nel prossimo calciomercato come negli ultimi anni. Da una parte deve acquistare giocatori di qualità e soprattutto con esperienza europea, dall’altra deve vendere chi è stato considerato non adatto al progetto e chi non vuole più farne parte. Di sicuro all’inizio della prossima Serie A avremo un Napoli molto diverso.