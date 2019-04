Il tecnico del Real Madrid alla vigilia della sfida contro il Rayo Vallecano parla della stagione che verrà e fa il punto della situazione sul prossimo calciomercato delle merengues: "Decideremo il futuro insieme."

di Simone Cola - 27/04/2019 18:31 | aggiornato 27/04/2019 18:36

Alla vigilia del derby che metterà di fronte Rayo Vallecano e Real Madrid il tecnico delle merengues Zinedine Zidane si esprime sul presente e soprattutto sul futuro del club, che si avvia a concludere una stagione deludente e insolitamente priva di trofei e che dalla prossima stagione sarà necessariamente chiamato a un immediato riscatto dopo i mesi da incubo vissuti sotto la gestione di Lopetegui prima e Solari poi.

I due erano stai chiamati a sostituire il francese dopo la brusca separazione avvenuta la scorsa estate all'indomani della terza vittoria consecutiva in Champions League: Lopetegui non è mai riuscito a prendersi il Real, Solari ha invece creduto di poter ripetere la parabola di Zizou senza però avere successo. Perché di Zidane ce n'è uno solo, e constatata questa realtà il presidente Florentino Perez è tornato sui propri passi, concedendo al tecnico pieni poteri su quel calciomercato che pare fosse stata la causa del precedente divorzio. Una ricostruzione che però l'allenatore delle merengues smentisce categoricamente.

Pieni poteri sul calciomercato? Io non ho poteri su niente, l'importante è fare le cose insieme. C'è la dirigenza e c'è un allenatore, che sarei io, e le decisioni saranno prese di comune accordo. Non comando neanche a casa mia, è importante avere una visione comune delle cose e questo è quello che accadrà.

Nella sua prima esperienza sulla panchina del Real Madrid, durata due stagioni e mezzo, Zidane ha conquistato 3 Champions League consecutive.

Zidane e il futuro del Real: "Ho chiaro in mente cosa succederà"

Prima di pensare al futuro, a chi resterà e a chi arriverà, è importante però concentrarsi su un presente che vede le merengues desiderose di chiudere al meglio una stagione disgraziata, tornando alla vittoria in trasferta in una gara che sarà fondamentale per il Rayo Vallecano, che alle consuete motivazioni che arrivano da un derby aggiungerà la necessità di inseguire i tre punti per continuare a inseguire una permanenza in Liga che sembra difficilissima.

Il Rayo non molla mai, e se non giocheremo al meglio delle nostre possibilità sarà una gara difficile. Giocheremo contro una squadra che si gioca molto, siamo consapevoli del loro obiettivo e delle loro motivazioni.

Zidane sa che la sfida di domani non andrà presa sottogamba, anche perché per quanto difficile l'obiettivo di centrare il secondo posto e chiudere la Liga davanti ai cugini dell'Atletico Madrid è ancora alla portata. Non ci sarà lo scatenato Benzema, ma anche il Rayo dovrà fare a meno di Raul de Tomas, 14 gol in campionato: l'attaccante è in prestito e di proprietà del Real e sarà fermato dalla "clausola del miedo", l'accordo che impedisce a un giocatore di scendere in campo contro la squadra con cui è sotto contratto.

Karim non ci sarà ma costruiremo comunque una squadra per fare male all'avversario. Non dirò però né come giocheremo né chi scenderà in campo. Vinicius non ci sarà, è tornato adesso dopo due mesi di stop, vedremo contro il Villarreal. La clausola di Raul de Tomas? È un accordo tra i club che va rispettato. Se la prossima stagione sarà con noi? Non lo so, il talento non gli manca, gli mancava di giocare nella Liga e adesso lo sta facendo: segna, sa giocare a calcio, si combina bene con i compagni. Sono contento per lui, anche perché avevamo un ottimo rapporto ai tempi del Castilla.

"A Madrid molti sogni diventano realtà"

Parlando di attaccanti sembra chiaro che qualcuno arriverà: Hazard pare in direzione di arrivo e anche Neymar continua a essere considerato un obiettivo sensibile. Entrambi avevano definito il Real Madrid "un club da sogno" e potrebbero clamorosamente ritrovarsi fianco a fianco nelle merengues. Zidane non esclude nessuna ipotesi.

A Madrid molti sogni diventano realtà, molti giocatori vogliono giocare qui. È normale, vedremo quello che succederà. Tutti i giocatori di qualità possono giocare insieme, quando mi dicevano che io e Djorkaeff non potevamo coesistere ho sempre pensato che fosse una stupidaggine.

Chiaro che qualcuno dovrà andare via: si fanno i nomi di Llorente, Ceballos e soprattutto Bale, ma Zidane a questo punto preferisce non sbilanciarsi e concentrarsi sul presente: i conti si faranno a fine stagione.