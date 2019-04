Marvin Vettori è pronto a fare il suo rientro in gabbia. Il fighter di Mezzocorona tornerà in scena molto presto; suo avversario un altro brasiliano.

4 condivisioni

di Giovanni Bongiorno - 27/04/2019 10:09 | aggiornato 27/04/2019 15:13

La divisione dei pesi medi UFC è pronta ad accogliere di nuovo un nostro portabandiera. Appena reintegrato da USADA a seguito dei sei mesi di stop a causa di un integratore contaminato, Marvin "The Italian Dream" Vettori (12-4-1) è già pronto a tornare in scena ed è pronto a farlo in grande. Il bad boy italiano delle MMA alimenta le voci secondo cui gli avversari facili non fanno per lui.

Archiviata la sconfitta per decisione non unanime contro l'attuale campione ad interim Israel Adesanya, Vettori è pronto a riprendere il suo percorso. Giusto per tener fede alla sua fama di cacciatore di brasiliani, Vettori ha accettato un match che avrà luogo il 13 luglio, in California, contro l'ottimo Cezar "Mutante" Ferreira, in occasione di UFC Sacramento.

A quota due vittorie, due sconfitte ed un pareggio da quand'è in UFC, il nostro connazionale ha praticamente l'obbligo di vincere in occasione del suo rientro per dimostrare al mondo che può ancora raggiungere la vetta. A soli 25 anni, Vettori è uno degli italiani più discussi e validi nel mondo delle MMA, sia per i suoi risultati che per il suo carattere. Lo abbiamo contattato per discutere un po' di cos'è successo nell'ultimo periodo.

Cezar Ferreira sottomette con una arm-triangle choke Karl Roberson

UFC, Marvin Vettori è pronto al rientro

Ultimo periodo davvero difficile per te: una disavventura che ha coinvolto USADA, sei stato trovato positivo all'ostarina, ma è stato reso noto che la colpa era di un integratore contaminato. Come hai vissuto l'ultimo periodo?

Io ho sempre avuto la coscienza pulita. Sapevo che purtroppo avrei dovuto accettare le conseguenze e reagire. Questo è ciò che ho fatto: ho cercato di migliorarmi il più possibile sotto tutti i punti di vista. Ho allenato ancora il mio wrestling, il mio jiu-jitsu, il mio striking. Ma anche dal punto di vista mentale non ho lasciato nulla al caso. Sono davvero un altro fighter, mi sento davvero un altro fighter. Finalmente adesso è stato dimostrato che è stato un errore e adesso ripartiamo col botto.

Alla luce di quanto hai passato, ritieni opportuno il modus operandi di USADA che non comunica più in anticipo le sospensioni? Si evitano le cacce alle streghe, ma si dà anche adito ad aspetti infondati rischiando di paragonare atleti che fanno uso volontario con atleti che vengono inchiodati da integratori contaminati, come nel tuo caso, danneggiandoli dal punto di vista dell'immagine ed economici. Cosa ne pensi?

Per quanto riguarda il modus operandi di USADA, devo dire che il mio caso è sempre stato un po' strano. I casi che coinvolgono l'ostarina sono sempre strani, ambigui. Si stava discutendo anche la regolamentazione di questi casi e qualunque fosse stata la decisione finale avrebbe potuto condizionare anche il mio caso, quindi mi ha lasciato un po' in stand-by ed in balia delle conseguenze di questa regolamentazione che sarebbe potuta uscire in ogni momento. È stato pesante, le tempistiche non le ho davvero mai conosciute; d'altra parte è stato un bene, alla fine si è risolta relativamente bene.

Non combatti dal match contro Adesanya. Lui nel frattempo ha conquistato una cintura ad interim. Come ti senti adesso? C'è qualche fighter in particolare che vorresti affrontare, magari in top 10?

Sì, lui da allora ha fatto tanti match che ha vinto. E ha vinto con gente forte, ma ha fatto in modo che il matchmaking fosse sempre a suo favore, su misura. Io mi sento veramente bene, sono pronto per chiunque, non voglio programmare match con avversari in particolare. Non mi sento inferiore a nessuno e non ho nessuno in mente proprio perché sento di poterli affrontare tutti. Ora è venuto fuori il match contro Ferreira e non vedo l'ora di ripartire.

Il tuo ritorno è imminente. Come ti sei preparato nell'ultimo periodo? Chi ti è stato vicino nei momenti di difficoltà?

L'ultimo periodo è stato caratterizzato dai continui allenamenti. Mi sento migliorato tanto, sono davvero contento quest'anno dal punto di vista dei miglioramenti. Il team Vettori, tutti quanti, mi sono stati vicini: mio fratello, i fratelli Lochner, i miei amici stretti. Sono stati sempre presenti a supportarmi; il mio manager, che ha sempre creduto in me, la palestra, la Kings MMA, Max Repucci, con cui ho iniziato a lavorare da un anno e che mi ha aiutato davvero tanto. Il mio avvocato, il mio preparatore atletico. Sono tutti stati presenti. Alcuni sono andati via, siamo rimasti all'essenziale, ma è stato un bene, chi è rimasto lo ha fatto perché ci crede di brutto. Infine Samuele Maffizzoli, che è stato davvero presente e mi ha aiutato davvero molto, anche coi social.

Hai recuperato da infortuni che ti portavi dietro da tempo. Possiamo considerarti al 100%?

Sì, per quanto riguarda gli infortuni, sto bene, al 100%.

Come hai visto il tuo compagno d'allenamento Kelvin Gastelum contro Adesanya? Ti sentiresti pronto per un rematch immediato?

Gastelum ha fatto molto bene. Se non fosse stato per il quinto round, sarebbe stato davvero stretto. Ma credo che comunque alla decisione dei giudici, l'avrebbero data ad Israel, secondo me. Però, a parte il quinto ha fatto davvero bene. Col senno di poi sembra sempre facile, qualcosa si poteva aggiustare, ma secondo me non ha fatto male. Per il rematch sono sempre pronto, ma sono tranquillo, tanto sono sicuro che ci riaffronteremo in futuro.

Su Ferreira?