Zaniolo ha fatto bene e deve continuare su questa strada. Ha già un contratto di 5 anni, non c'è necessità di prolungarlo. Se vogliamo blindarlo? Il contratto è pronto, ma sapete che queste cose si decidono in due. Vedremo...

Parole di grande stima da parte di Totti, che però ha ribadito come la concentrazione della società e della squadra sia alle ultime giornate di campionato. In ultimo sono arrivate anche dichiarazioni interessanti sul futuro di Zaniolo, che sta trattando il rinnovo con la dirigenza capitolina.

Il prossimo tecnico non dipenderà dalla qualificazione in Champions League, ve lo assicuro. Se ho incontrato Conte? Sì, l'avvocato...Antonio è un vincente, uno dei migliori al mondo. Chiunque sarebbe pronto a fare follie per lui, è normale che ci siano voci che lo accostano a tante grandi squadre: se hai un tecnico così il tuo progetto è ambizioso.

L’ex allenatore di Juventus e Chelsea infatti è stato contattato dalla dirigenza capitolina e non ha ancora dato una risposta certa. Possibile che il tecnico leccese voglia aspettare ulteriori offerte per decidere il suo futuro ma la società romanista incomincia seriamente a crederci.

La corsa al quarto posto che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League non è l’unico pensiero che affolla le menti dei tifosi della Roma in questi giorni, dato che l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dei giallorossi sembra non essere più solamente una suggestione di calciomercato.

