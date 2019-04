Si sono verificati degli scontri margine della partita di Serie B tra Pescara e Verona. Il pullman che conduceva i giocatori dell'Hellas verso la stazione dopo la partita è stato infatti preso di mira da un gruppo di teppisti, che hanno dato vita a una sassaiola. Uno di questi sassi ha rotto il vetro del pullman, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone a bordo.

