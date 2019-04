Torna titolare El Flaco per la partita all'Olimpico tra i giallorossi e i sardi.

di Redazione Fox Sports - 27/04/2019 16:32 | aggiornato 27/04/2019 17:17

Sorpresa nell'undici iniziale della Roma per questa partita di Serie A contro il Cagliari. Ranieri rispolvera infatti Javier Pastore dal primo minuto, trequartista con Kluivert ed El Shaarawy dietro Edin Dzeko. Presente anche Manolas in difesa. Per quanto riguarda il Cagliari, dietro Pavoletti e Joao Pedro non ci sarà Barella, posizionato nel ruolo di mezzala, ma Birsa. In difesa Cacciatore sulla corsia di destra ha vinto il ballottaggio con Srna.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Lo. Pellegrini; Kluivert, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. A disp.: Olsen, Fuzato, Juan Jesus, Marcano, Coric, Schick, Perotti, Under. All. Ranieri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; Pavoletti, Joao Pedro. A disp.: Rafael, Aresti, Romagna, Leverbe, Srna, Lykogiannis, Bradaric, Deiola, Oliva, Padoin, Thereau, Cerri, Despodov. All. Maran

Arbitro. Manganiello di Pinerolo. Assistenti: Galetti e Di Vuolo. IV uomo: Pairetto. VAR: Di Bello. AVAR: Di Iorio.