L'argentino segna e mette in scena una prova convincente, l'olandese "fa vedere l'Ajax" come gli aveva chiesto Ranieri.

27/04/2019 19:49 | aggiornato 27/04/2019 19:57

La Serie A volge al termine, e con il Cagliari già in clima salvezza, all'Olimpico è tutto fin troppo facile per la Roma: i giallorossi vincono 3-0 e sorpassano sia il Milan che l'Atalanta. Ora la squadra di Ranieri occupa momentaneamente in solitaria il quarto posto, in attesa di conoscere i risultati degli avversari. Un successo convincente, archiviato già nella prima frazione di gara.

La Roma parte fortissimo: El Shaarawy con una serpentina mette in difficoltà la traballante difesa del Cagliari, che poco dopo crolla sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Fazio è il più lesto di tutti e di testa batte Cragno al 5'. Tre minuti più tardi, Kluivert "fa vedere l'Ajax" a Ranieri come gli era stato chiesto: l'olandese serve Pastore, che stoppa e tira in una frazione di secondo. Bel gol, bella Roma che sfiora più volte il 3-0 e gestisce senza troppi affanni gli attacchi dell'undici di Maran.

Il copione nella ripresa non cambia: i giallorossi continuano a spingere e creano occasioni su occasioni. Due pali colpiti, Cragno straordinario su un colpo di testa di El Shaarawy, altri tiri ma nessun altro gol fino a cinque minuti dal termine. Nel Cagliari poco o nulla da segnalare, e il match si conclude con il 3-0 di Kolarov che arriva al minuto 86 dopo un altro estremo tentativo di opposizione da parte di Cragno. La Roma si prende così il quarto posto e si mette comoda, in attesa di conoscere i risultati delle sue dirette avversarie.

Serie A, le pagelle di Roma-Cagliari

Roma (4-2-3-1): Mirante 6; Florenzi 6.5, Manolas 7, Fazio 7, Kolarov 7; Lo. Pellegrini 6.5, Nzonzi 6; Kluivert 7 (89' Coric s.v.), Pastore 7 (64' Perotti 6), El Shaarawy 6.5 (74' Under 6); Dzeko 6. All. Ranieri 7

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 7; Cacciatore 5 (74' Srna 5.5), Pisacane 5, Ceppitelli 5, Lu. Pellegrini 5; Ionita 5.5, Cigarini 5.5, Barella 6; Birsa 5 (68' Deiola 6); João Pedro 5.5 (84' Thereau s.v.), Pavoletti 5.5. All. Maran 5

I migliori

Pastore 7

Ranieri gli dà fiducia, lui la ripaga con una prestazione eccellente: l'argentino segna, sfiora la doppietta (fermato dalla traversa), è sempre nel vivo del gioco e dialoga spesso con i compagni. Esce tra gli applausi (meritatissimi) dopo un'ottima ora di gara. L'ex PSG può essere un'arma importantissima in questo rush finale, se riuscisse a mantenere questi standard anche nelle prossime gare.

Kluivert 7

Ranieri gli chiede di fargli vedere un po' di gioco all'olandese, cercando di prendere ispirazione dalle gesta della sua ex squadra. E un po' di Ajax in campo si vede eccome: Kluivert gioca una partita frizzante, si muove parecchio e serve a Pastore l'assist del 2-0. Gara da 7 pieno.

I peggiori

Pisacane (più tutta la difesa del Cagliari) 5

In difficoltà per tutta la partita, così come il resto della linea difesiva sarda. Pisacane fatica a tenere a bada Kluivert e compagni, subendo le avanzate giallorosse senza riuscire ad alzare il muro di fronte a Cragno. Nella ripresa rimedia anche un giallo per un fallo commesso su Pastore al limite dell'area.

Birsa 5

Maran lo schiera dal primo minuto per dare qualità al suo reparto offensivo, ma l'ex Chievo non riesce a incidere: Birsa è il meno attivo dei suoi lì davanti, si fa vedere poco e il suo allenatore non a caso lo richiama in panchina nella ripresa.

Gli allenatori

Ranieri 7

Pratica Cagliari archiviata dopo soli 10 minuti di gara: Ranieri schiera una formazione dall'alto tasso tecnico e la scelta si rivela azzeccata. Vittoria serena e quarto posto in Serie A conquistato, almeno per il momento. Un pomeriggio praticamente perfetto per la squadra giallorosso.

Maran 5

Il suo Cagliari non è praticamente mai sceso in campo. Prestazione completamente da dimenticare, non ha funzionato niente, a partire da una fase difensiva disastrosa fin dalle prime battute. Unica nota positiva di giornata: la sconfitta dell'Empoli, che avvicina ancora di più i sardi alla permanenza in Serie A.