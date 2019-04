Partita equilibrata decisa solo da due reti fantastiche. Prima eurogol del Ninja, poi CR7 pareggia i conti nella ripresa.

di Francesco Maria Bizzarri - 27/04/2019 22:26 | aggiornato 27/04/2019 22:37

L'equilibrio da una parte, Nainggolan e Cristiano Ronaldo dall'altra. Inter e Juventus finisce 1-1 con due super gol prima del belga, poi dell'asso portoghese nella ripresa. Un punto che fa bene all'Inter e alla sua classifica: quinto risultato positivo in Serie A e altro piccolo passo verso la conquista di un posto in Champions League.

Non un buon primo tempo da parte della squadra di Allegri. Anzi, nei primi 45' non si contano grandi occasioni. Pure CR7 è oscurato, bravo a risvegliarsi e sfruttare al massimo un assist di tacco di Pjanic. Non ingrana Bernardeschi.

Meglio l'Inter nel primo tempo, ma la Juventus finisce in crescendo. Il pareggio è giusto. Lo scudetto in Serie A è ormai storia chiusa, ma la lotta Champions League è ancora viva. Spalletti però, sembra in leggero vantaggio rispetto alle altre. Il Milan, momentaneamente quinto, è sotto 6 punti.

Serie A, le pagelle di Inter - Juventus

Inter (4-2-3-1) - Handanovic 6.5; D’Ambrosio 6, De Vrij 6, Skriniar 6, Asamoah 6.5; Vecino 5.5, Brozovic 6; Politano 6 (Dall’80’ Joao Mario sv), Nainggolan 7.5 (Dal 74’ Borja Valero 6), Perisic 6.5; Icardi 6 (Dall'82' Lautaro Martinez sv). All. Spalletti 6.

Juventus (4-3-3) - Szczęsny 5.5; Cancelo 6, Bonucci 6, Chiellini 6, Alex Sandro 5 (Dal 49’ Spinazzola 6); Can 6, Pjanic 6.5, Matuidi 5.5 (Dal 60’ Kean 5.5); Cuadrado 6, Ronaldo 7, Bernardeschi 5.5 (Dall'87' Pereira 6). All. Allegri 6.

I migliori

Nainggolan 7.5

L’ex Roma gioca forse la sua miglior partita da quando è all’Inter, condita da un gol fantastico. Al volo, fa partire una sventola che diventa imprendibile per Szczęsny: San Siro quasi viene giù tutto. Esce tra gli applausi quando mancano 15’ dalla fine: altri applausi per lui.

Cristiano Ronaldo 7

I dati vanno aggiornati: 600 gol in carriera con i club, 27esimo con la maglia della Juventus. Non segnava in Serie A dal 15 febbraio scorso: la sua è una grande giocata che mette la firma sull’1-1. CR7 c’è, anche quando per un’ora di partita è totalmente fuori dal gioco. Ma ad uno come lui basta poco per accendersi: un tacco di Pjanic ed ecco la rete. Tutto facile per lui.

I peggiori

Bernardeschi 5.5

Gioca in alto a sinistra nel tridente con Ronaldo e Cuadrado. Si sacrifica tanto, è vero, ma davanti non è mai pericoloso. Sbaglia tanto, finisce con il fiato corto. Esce negli ultimi minuti lasciando il posto al giovane Matheus.

Vecino 5.5

Non sposta gli equilibri come fanno i suoi compagni di reparto. Non è mai pericoloso di testa, non si inerisce perché l'Inter gioca poco in profondità. Non una grande serata per lui.