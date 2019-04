L'allenatore dei rossoneri parla prima della partita con il Torino.

Il Milan non è certo nel suo momento migliore (eufemismo) e Gattuso sta cercando di toccare le corde giuste della sua squadra per innescare una reazione d'orgoglio. La vorrebbe nella prossima partita di Serie A, quella in cui i rossoneri si giocheranno gran parte delle loro chance europee contro il Torino. Per riuscirci, secondo l'allenatore, dovranno ritrovare una caratteristica che hanno perso:

Oggi a questa squadra manca l'anima. Si può giocare male, è già capitato. Ma nei momenti difficoltà avevamo un'anima. Sapevamo stare in campo e soffrire. Oggi manca tutto questo. Penso sia stata la cosa in cui ci siamo impantanati. Dobbiamo ritrovarla. Dobbiamo ritrovare l'anima.

L'analisi di Gattuso sul momento del Milan continua:

Bisogna far capire che in questo momento dobbiamo essere uniti, fare qualcosa in più e non pensare ognuno di noi al nostro personale orticello, ma ragionare con una testa sola. Penso che la differenza per parecchio tempo in questa squadra l'abbia fatta questo atteggiamento qua.

Per quanto riguarda le voci sul futuro suo e dei suoi giocatori, il tecnico preferisce rimandare tutto a più avanti:

Da mesi si parla del futuro dei giocatori e mio. Penso che abbiamo il dovere di pensare al presente nell'ultimo mese, poi quello che succederà lo vedremo.

