Per la partita con il Torino grossa novità di formazione per il Milan: turno di riposo per il centravanti polacco.

3 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/04/2019 18:01 | aggiornato 27/04/2019 18:08

Gattuso prova ancora a cambiare il Milan. Stavolta non si tratta di moduli diversi o di difesa a tre, ma di esclusioni eccellenti. Secondo quanto riportato da SkySport, infatti, dall'ultimo allenamento le indicazioni che trapelano portano a una clamorosa panchina per Piatek in vista della prossima partita di Serie A contro il Torino.

Il centravanti polacco è stato inserito tra le riserve, con promozione di Cutrone nell'undici titolare, nel tridente con Suso e Calhanoglu. Probabile ritorno dal primo minuto a centrocampo per Paquetà, mentre Conti è in vantaggio su Abate per prendere il posto sulla destra dell'infortunato Calabria. In difesa previsto Musacchio, con Rodriguez sulla corsia di sinistra.

La notizia principale però è quella che vi abbiamo dato in precedenza, con Piatek in panchina per fare spazio al classe 1998, che Gattuso vuole premiare dopo il buon impatto dimostrato contro la Lazio. Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, infatti, Cutrone era riuscito a rendersi pericoloso al momento del suo ingresso, segnando anche, nonostante sia stato fermato successivamente per una posizione di fuorigioco.