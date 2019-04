A San Siro va in scena il derby d'Italia: le scelte di Spalletti e Allegri. Icardi titolare tra i nerazzurri.

di Redazione Fox Sports - 27/04/2019 19:13 | aggiornato 27/04/2019 19:42

Tra poco Inter e Juventus scenderanno in campo a San Siro per il terzo anticipo di questa 34esima giornata di Serie A. Il Derby d'Italia presenta ovviamente diverse motivazioni, con i bianconeri di Allegri già campioni d'Italia: il tecnico della Vecchia Signora ha assicurato che non andrà in cerca di figuracce, ma si concederà comunque qualche esperimento in più.

Ecco perché insieme a Cristiano Ronaldo in attacco ci sarà Bernardeschi, mentre in difesa sarà riproposto Emre Can sul centro destra, insieme e Bonucci e Chiellini. Per quanto riguarda i nerazzurri, Spalletti sorprende tutti e lascia Lautaro Martinez in panchina, dando il posto da titolare in attacco a Mauro Icardi.

INTER (4-2-3-1) - Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Luciano Spalletti.

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny, Emre Can, Bonucci, Chiellini; Joao Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. All. Massimiliano Allegri