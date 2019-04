Ancora critiche per il centrocampista francese ex Juventus. Una statistica di Sky Sports rivela che in campionato avrebbe speso il 64% del suo tempo in campo camminando.

di Redazione Fox Sports - 27/04/2019 12:36 | aggiornato 27/04/2019 12:41

La stagione di Paul Pogba continua ad essere altalenante: prima i contrasti con José Mourinho, poi il rilancio con Ole Gunnar Solskjaer, quindi un altro drammatico down e una pioggia di nuove critiche.

Questa volta la pietra dello scandalo è la sua... lentezza. Una statistica di Sky Sports rivela che nella sua stagione in Premier League avrebbe speso il 64% del suo tempo in campo camminando e nella speciale classifica sarebbe il primo giocatore in una lista che ne comprende addirittura 79.

A scagionare l'ex centrocampista della Juventus, vengono in aiuto altri numeri che raccontano l'altra faccia della medaglia: sempre secondo l'analisi di Sky Sports, Pogba è sedicesimo su 79 per distanza totale percorsa e trentaquattresimo per tempo trascorso in sprint. Inoltre pochi giorni fa è stato inserito nella squadra dell’anno scelta dalla Professional Footballers Association assieme a sei giocatori del Manchester City e quattro del Liverpool. Un riconoscimento che compensa in parte tutte le critiche arrivati dagli addetti ai lavori, dai tifosi e da ex Red Devils nelle ultime settimane.

Pogba e la pioggia di critiche degli ex United

L'invettiva più pesante nei confronti di Pogba è arrivata nella serata del derby di Manchester, vinto senza fatica 2-0 dalla sponda Citizens. Roy Keane non ha usato mezzi termini per descrivere la partita del centrocampista francese:

Il ragazzo ha talento, ma non lo abbiamo visto correre o inseguire l’avversario. Parla il suo linguaggio del corpo, alza le mani in aria. Dice di essere un buon compagno di squadra, beh, se lo vuoi essere devi tornare a difendere. Ho perso il conto delle volte in cui non ha corso. In questo momento è un problema enorme per lo United.

Un'altra stoccata era arrivata a febbraio da un altro ex capitano dello United, Paul Scholes. La squadra stava uscendo dalla burrasca degli ultimi mesi di Mourinho e stava risalendo in classifica con la gestione Solskjaer, ritrovando risultati (dodici utili consecutivi) e il miglior Pogba, autore di 8 gol e 5 assist nelle prime otto uscite di "Baby Face" sulla panchina del Manchester

Per la prima parte di questa stagione e probabilmente anche l’anno scorso ha giocato solo per se stesso.

Il matrimonio tra Pogba e i Red Devils sembra ormai prossimo al divorzio e il francese sarà uno dei grandi protagonisti della sessione di mercato estiva. Una conferma del suo addio è arrivata poche ore fa dal canale tv spagnolo El Chiringuito: Paul si sarebbe rifiutato di avviare le pratiche per ottenere il visto necessario ai giocatori del Manchester United per intraprendere la tournée estiva in programma in Cina. Diversi esperti di calciomercato intravedono lo zampino di Juve e Real.