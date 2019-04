Il francese ha un'altra chance da titolare con De Rossi out. Acerbi per la difesa, Floccari e Pandev contro in Spal-Genoa. Nei posticipi speranze su Freuler e Veretout.

27/04/2019

Il Fantacalcio volge a termine, non avete troppe giornate a disposizione per rimontare in classifica o riparare agli errori commessi. Il trentaquattresimo turno di campionato si spalma su tre giorni: si parte di sabato alle 15 con Bologna-Empoli e si chiude con il monday night Fiorentina-Sassuolo.

Il big match è sicuramente Inter-Juventus (sabato ore 20.30). Schierare i calciatori a San Siro potrebbe esporvi al rischio giallo a causa della forte rivalità tra le due squadre. Insomma, impiegate meno giocatori possibili tra i nerazzurri e i bianconeri. Le eccezioni, chiaramente, sono rappresentate dai top delle formazioni di Spalletti e Allegri.

Il primo suggerimento del weekend comunque è Nzonzi della Roma, impegnato all’Olimpico contro il Cagliari. La stagione del francese finora è stata negativa, ma con De Rossi non ancora a disposizione può sfruttare un’altra chance da titolare. Magari anche per ottenere un bonus: occhio ai corner e alle punizioni, non escludiamo un suo +3.

Pianeta Fantacalcio, i consigli per la 34ª giornata: riscatto Nzonzi

Steven Nzonzi ha un'altra chance da titolare: cerca il riscatto all'Olimpico contro il Cagliari

Da un romanista a un laziale, facciamo un passo indietro e andiamo nel reparto arretrato. Puntiamo su Acerbi, uno dei migliori difensori del Fantacalcio per media, presenze e anche gol. L’ex Sassuolo ha fermato Piatek in Coppa Italia, ora proverà a bloccare Quagliarella, l'attuale capocannoniere della Serie A. Anche in questo caso una notizia piacevole potrebbe arrivare sui calci piazzati a favore.

Jordan Veretout non segna in Serie A da oltre due mesi: contro il Sassuolo l'occasione giusta?

Un salto al lunedì per altri due nomi: Freuler e Veretout. Lo svizzero verrà impiegato dal 1’ da Gasperini nel primo dei due posticipi. L’Atalanta è in forma, contro l’Udinese il gol potrebbe arrivare anche dai centrocampisti. E Freuler è uno col vizietto. Poi il francese, la possibile speranza nell’ultima gara in programma: rigorista e incaricato dei corner (insieme a Biraghi), il viola cerca una rete personale che manca ormai da più di due mesi (Fiorentina-Inter del 24 febbraio).

Correa-bis, Floccari contro Pandev

Joaquin Correa ha trascinato la Lazio in finale di Coppa Italia con il gol al Milan (0-1)

Infine gli attaccanti. Correa la possibile sorpresa di questa giornata di Fantacalcio: ha siglato il gol vittoria nella semifinale di ritorno con il Milan, dovrebbe affiancare di nuovo Immobile dall’inizio, in campionato non segna da novembre ma il timbro realizzato a San Siro potrebbe gasarlo e spingerlo a centrare il bis a Marassi contro la Sampdoria.

Goran Pandev impegnato in Spal-Genoa: +3 possibile nello scontro salvezza

Occhio a Floccari, è in un grande momento di forma: domenica c’è Spal-Genoa, uno scontro salvezza ad alta tensione. Si troverà Pandev di fronte: il macedone è chiamato a far sentire la sua esperienza per tirare fuori dalle sabbie mobili la squadra di Prandelli.