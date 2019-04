Davide Ancelotti conferma massima fiducia nel progetto Napoli e in Lorenzo Insigne: "Mio padre qui è felice, ben venga il rinnovo a vita".

27/04/2019

Il Napoli sta vivendo il momento più difficile della gestione Ancelotti. L'uscita dall'Europa League, i fischi a Lorenzo Insigne, la sconfitta con l'Atalanta hanno ricamato una cornice di tensione intorno all'ambiente azzurro. Per ritrovare le motivazioni l'allenatore partenopeo ha deciso di mandare la squadra in ritiro nel giorno di Pasqua, a differenza di quanto fatto in altre gare serali, in cui il team veniva riunito direttamente la mattina del match. A ispessire ulteriormente l'alone nebbioso che gravita su Castel Volturno la voce di un fastidio muscolare per Lorenzinho che potrebbe partire dalla panchina anche nella trasferta a Frosinone.

Il club non ha ritenuto di dover informare nel report quotidiano, segnalando lo stop del giocatore, in quanto non considerato grave. Ma i dubbi restano, perché da quella sostituzione con l’Arsenal l'incantesimo sembra essersi spezzato sotto la forza mortificante dei fischi piovuti dagli spalti del San Paolo (in particolar modo dal settore Distinti). Intanto la pentola a pressione del calciomercato inizia ad arrivare a temperatura di ebollizione: la prossima settimana Mino Raiola incontrerà personalmente il presidente ADL e, secondo indiscrezioni, chiederà un adeguamento di contratto. Con il rischio che salti il matrimonio, anche se fino a questo momento non sono arrivate grandi offerte per il capitano del Napoli.

Carlo Ancelotti ha una bella patata bollente da gestire, insieme alle altre voci di mercato: Allan che sogna ancora il PSG, Hysaj che non ha firmato il rinnovo e altri giocatori che non sono funzionali al modo di giocare dell’allenatore. Intanto ci sono cinque partite da disputare dignitosamente per blindare il secondo posto che, qualora andasse perso, sarebbe davvero la più grande beffa stagionale. Dopo di che sarà il momento di sedersi a tavolino e progettare il futuro, anche se dietro le quinte c'è già grande fermento.

Carlo e davide Ancelotti sulla panchina del Napoli

Napoli, Davide Ancelotti: "Sono mancate presto le motivazioni"

Carlo e Davide Ancelotti hanno avuto carta bianca da De Laurentiis, ovviamente facendo i conti con i conti della società Napoli ancora in rosso seppur di un nulla. Il vice-allenatore ha confermato massima fiducia al progetto societario nonostante il momento non certo facile.

Questo è il momento più difficile della nostra gestione, parlo anche a livello di prestazioni, anche se l'ultima è stata buona. Ma non siamo ai livelli di quello che abbiamo dimostrato quest'anno. Stiamo cercando di gestire questo momento con grande professionalità e siamo convinti di poterne uscire fuori. A cominciare da domenica dove cercheremo di fare il nostro calcio e ottenere un buon risultato. Non è vero che abbiamo subito un calo atletico, abbiamo passato momenti difficili dopo l'eliminazione dalla Champions per un gol, esserci trovati così lontani dalla Juventus già a dicembre. Siamo stati soli al secondo posto dalla terza giornata ad oggi e questo ha causato una mancanza di motivazioni con conseguente calo di rendimenti.

Davide Ancelotti conferma massima fiducia anche in Lorenzo Insigne, ma il suo è il punto di vista di un assistente che non ha voce in capitolo su un'eventuale cessione che sembra quasi scontata. Del resto per poter apportare le dovute modifiche alla rosa servirà cedere almeno uno dei big della squadra attuale.

Lorenzo è un professionista esemplare: la sua giornata di allenamento inizia sempre in orario e finisce sempre negli orari giusti. Si allena sempre con grande professionalità, tutto quello che gli si propone cerca di farlo al meglio. Quindi per quanto riguarda il calciatore Lorenzo, che io posso valutare, è un grandissimo calciatore e un grande professionista.

Infine sul futuro di Carlo Ancelotti non ci sono dubbi, anzi. La società azzurra non ha nessun dubbio sul valore aggiunto offerto dall'allenatore e, viceversa, c'è grande motivazione nel poter lavorare con un club che gli garantisce massima disponibilità.