Se i rossoneri non raggiungeranno il quarto posto, la rosa potrebbe profondamente cambiare. Kessié il possibile sacrificato?

di Daniele Minuti - 27/04/2019 11:07 | aggiornato 27/04/2019 11:12

L'eliminazione dalla Coppa Italia arrivata in settimana per mano della Lazio lascia il Milan con un solo, grande obiettivo per questo ultimo segmento di stagione, cioè il raggiungimento del quarto posto in campionato che significa qualificazione alla prossima Champions League.

Nonostante il periodo negativo, la squadra di Gattuso è ancora padrona del suo destino visto il vantaggio negli scontri diretti con l'Atalanta che ha agganciato i rossoneri in classifica grazie alla vittoria in casa del Napoli di lunedì scorso.

Il Milan però dovrà subito affrontare un impegno difficile nel posticipo serale della 34esima giornata di campionato in casa del Torino, coi granata che in caso di vittoria raggiungerebbero la formazione rossonera. Un cammino complicato che però deve portare al quarto posto dato che in caso contrario, da Milano potrebbe partire un vero e proprio esodo.

Bakayoko potrebbe non essere riscattato dal Milan

Milan, senza Champions League sarà smobilitazione

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il parco giocatori del Milan in caso di mancato raggiungimento della Champions League cambierebbe profondamente nella prossima stagione. Probabilmente a partire dall'allenatore, con la conferma di Gattuso che sembra sempre più difficile.

Indipendentemente da chi siederà in panchina però, molti giocatori lasceranno il club rossonero per via del loro rendimento deludente. Suso e Calhanoglu sembrano i due indiziati principali dato che nonostante la grande fiducia che Gattuso ha dato a entrambi, la loro stagione non è stata all'altezza delle aspettative.

A questi vanno esclusi alcuni gregari che la società non tratterrà in caso di offerte convincenti (Castillejo, Borini e Laxalt) e chi se ne andrà perché in scadenza di contratto come Montolivo, Bertolacci e Mauri.

Le perdite maggiori però potrebbero essere quelle fatte per ragioni di bilancio. Le eventuali mancate entrate della Champions League renderebbero infatti difficile il riscatto di Bakayoko dal Chelsea, fissato a 35 milioni di euro. Discorso simile per Kessié, che a fine stagione sarà pagato 24 milioni dopo la fine del prestito di 2 anni dall'Atalanta ma se ci fosse bisogno di racimolare un tesoretto, il centrocampista non è considerato incedibile.

Tutto dipenderà dall'esito di queste ultime 5 giornate di campionato ma se il Milan fallisse nella missione di mantenere il quarto posto in Serie A, il calciomercato estivo del club rossonero potrebbe essere all'insegna delle cessioni.