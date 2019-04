A Milano le condizioni del meteo sono al limite dell'impraticabilità: l'allenatore lascia comunque la squadra a lavorare.

di Redazione Fox Sports - 27/04/2019 10:33 | aggiornato 27/04/2019 10:39

Quello di ieri per il Milan è stato un allenamento bagnato, Gattuso spera che possa essere anche fortunato. Una violenta grandinata si è abbattuta infatti a Milanello nella giornata di giovedì, proprio mentre la squadra era in campo per prepararsi in vista della partita con il Torino.

Anziché far rientrare negli spogliatoi i giocatori del Milan per ripararsi, l'allenatore ha optato per un'altra soluzione, quella di lasciarli sul prato esposti alle intemperie meterologiche: "Restiamo, così vi svegliate", ha urlato Gattuso ai suoi giocatori, reduci da una serie di prestazioni e risultati decisamente al di sotto delle aspettative.

Il tecnico ha provato così a sfruttare anche le condizioni avverse del tempo per spronare i suoi ragazzi a dare qualcosa di più, anche se poco dopo l'intensificarsi della grandine ha obbligato tutti a rientrare comunque all'interno degli spogliatoi. Il messaggio di Gattuso alla squadra, però, era comunque arrivato. Ora il Milan è chiamato a dare una risposta nella prossima partita con il Torino.