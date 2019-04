L'argentino si conferma al centro dell'universo blaugrana frantumando statistiche e regalando perle come quella al Villarreal. E nel 2019 può entrare nella storia.

di Andrea Bracco

Passano gli anni, le stagioni e i campionati, ma quando il Barcellona festeggia una Liga il protagonista in copertina è sempre lo stesso. Lionel Messi è come il vino: più invecchia e più diventa buono. Non ha fatto eccezione nemmeno quest'ultima annata, neanche nella giornata che ha consegnato al Barcellona il 26esimo titolo in campionato. La Pulga ha letteralmente preso per mano la squadra conducendola alla conquista di un trofeo mai veramente in discussione, entrando e segnando dopo 17 minuti il gol decisivo contro il Levante. Ragionamenti da fare ce ne sarebbero molti, perché la stagione di fatto non è finita e il Barça, dopo aver trionfato in patria, potrebbe addirittura inanellare uno storico triplete. Ma, vada come vada, la stella di Messi rimarrà lì, ferma e splendente come al solito.

Già, perché l'argentino ha dimostrato di essere ancora avanti a tutti nonostante l'età, che per lui sembra essersi fermata ai tempi degli esordi, quando con il numero 19 sulle spalle e una folta chioma di capelli castani tirava i primi calci in mezzo ai grandi e studiava i segreti di un certo Ronaldinho. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta, un periodo inondato da gol e giocate di spessore che hanno illuminato la via delle ultime due generazioni di appassionati di calcio.

La Liga è il suo habitat naturale e a leggerne i numeri non è difficile capirne i motivi: con quelle segnate quest'anno, Messi ha sfondato quota 400 gol reti nel massimo campionato spagnolo, probabilmente il torneo attualmente più complicato e livellato del mondo assieme alla Premier League. Nemmeno la perdita di un "nemico" storico come Cristiano Ronaldo ha calmato il dominio straripante del numero 10 del Barcellona, che anche quest'anno ha superato quota 30 gol in Liga. Un bottino di tutto rispetto, che non si avvicina alle 50 marcature del 2011/12 né alle oltre 40 firme messe insieme in un'altro paio di stagioni, ma è comunque un ottimo risultato. Decisivo, soprattutto, per consegnare il titolo numero 26 ai blaugrana.

Lionel Messi festeggia il suo 400esimo gol con il Barcellona: il numero 10 blaugrana sta infrangendo tutti i record possibili

Messi tra prodezze e gol decisivi: in Liga sono oltre 400

Per parlare della stagione di Messi non si può non partire da quella che probabilmente stata la data più importante per la Pulga. Il 13 gennaio 2019 il campione del Barcellona ha segnato il suo 400esimo gol ufficiale in Liga: a "battezzare" questo grande evento - suo malgrado - è stato l'Eibar, trafitto per ben tre volte al Camp Nou. La rete dell'argentino è arrivata poco dopo la mezz'ora, con un bel sinistro infilato sotto la traversa avversaria dopo l'imbeccata decisiva di Suarez. Una segnatura, quella rifilata ai baschi, che ha permesso a Messi di entrare ulteriormente nella storia doppiando ufficialmente Cesar Rodriguez, il secondo marcatore di sempre della storia blaugrana attivo tra il 1942 e il 1955.

Dei circa 600 gol messi a segno con la maglia del Barcellona, ce ne sono alcuni memorabili arrivati proprio in questa stagione. Per esempio, la punizione segnata sul campo del Villarreal ha l'aria di déjà-vu, visto che già due anni fa nella stessa porta aveva battezzato gli avversari direttamente da piazzato nella stessa identica maniera. E che dire delle triplette? Al momento ne ha già segnate quattro, una delle quali è arrivata in Champions League contro il malcapitato PSV. Le altre, invece, hanno permesso alla squadra allenata da Ernesto Valverde di spazzare via Levante, Siviglia e Betis. Sempre nella massima competizione continentale va segnalata la doppietta nel 3-0 al Manchester United, un match che il 10 barcelonista ha dominato in lungo e in largo.

Un capitolo a parte lo meritano i Clasicos contro il Real Madrid, dove stranamente non è mai riuscito ad andare a segno. Il suo apporto, a eccezione di quello di andata in Liga, è stato però ugualmente fondamentale: se in Liga il Barcellona si è preso il lusso di vincere a domicilio, nel doppio confronto in Copa del Rey l'argentino ha sfoderato tutta la sua classe nonostante non stesse passando un periodo particolarmente felice a livello fisico. Nonostante ciò, le Merengues lo hanno patito come e più che mai, perché alla fine la Pulga - anche se a mezzo servizio - rimane una spina nel fianco per chiunque.

Punizioni come i rigori: la Pulga è miracolosa

La stagione che si sta avviando alla conclusione ha consacrato Messi come il miglior tiratore di punizioni al mondo.Per informazioni chiedere a Sergio Asenjo, portiere del Villarreal trafitto più volte da traiettorie talmente forti e imparabili che la stampa spagnola, in un impeto di entusiasmo, ha paragonato alla semplice esecuzione di un calcio di rigore. Quello contro il Submarino è stato il settimo gol segnato su calcio piazzato, una statistica enorme che non trova eguali in nessuno dei 5 migliori campionati d'Europa.

Il suo stile di calcio mixa tutte le variabili tecniche consentite e rende difficile la vita a tutti i portieri che lo incrociano, tanto è vero che alcuni allenatori avrebbero pensato di non schierare la barriera, per fare in modo che i blaugrana non riescano più a ostruire la visuale al momento del tiro. Insomma, per far fronte a questa vera e propria emergenza calcistica non è nemmeno bastato seminare l'area di rigore con uomini in tutte le posizione: se c'è un solo, minuscolo buco disponibile, con Messi la palla è già virtualmente in porta.

2019, anno da record? Nel mirino c'è Ryan Giggs

Capitolo record. Il 2019 potrebbe essere un anno molto generoso con la Pulga che, qualora dovesse centrare il triplete con la maglia del Barcellona, raggiungerebbe Ryan Giggs a quota 36 titoli conquistati con un solo club, una cosa che non è mai riuscita a nessuno nella storia. Poi ci sarebbe anche la questione legata alla Champions League, che l'argentino non è mai riuscito a vincere con la fascia di capitano al braccio.

Inoltre, l'anno appena cominciato molto probabilmente gli permetterà di sorpassare un totem come Andres Iniesta nella classifica delle presenze con i colori blaugrana cuciti addosso. Attualmente l'argentino si è stabilizzato al terzo posto a quota 675, mentre il centrocampista che oggi milita nella J-League giapponese è secondo con 674 gettoni. Xavi, che comanda questa speciale graduatoria, per il momento conferma saldamente il primato a quota 767, ma prossimamente nel mirino del numero 10 potrebbe esserci anche l'ex capitano.

Sono invece 323 le vittorie in Liga, a sole 11 lunghezze dal primatista Iker Casillas. L'ex portiere del Real Madrid si è fermato a 334, perciò nei primi mesi della stagione è plausibile vedere il sorpasso definitivo. Magari, perché no, lottando per il settimo titolo di Pichichi del campionato, con il sesto successo che arriverà a breve e posizionerà la Pulga al pari di un bomber storico come Telmo Zarra, stella dell'Athletic Bilbao tra gli anni '40 e gli anni '50. Infine, è impressionante anche il dato delle triplette: a Messi ne mancano solo tre per toccare quota 50, tutte utili per avvicinarsi ai 643 gol segnati da Pelé con il Santos. L'argentino è fermo a 572, ma nel 2020 l'aggancio potrebbe diventare realtà. Avete capito perché è il migliore al mondo?