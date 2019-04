Il clima tra i due era teso da un po', vecchie ruggini e frecciatine a distanza che si erano ripetute nel corso delle ultime settimane, incrementate dopo l'eliminazione dalla Champions League della Juventus. Questa sera, dopo la partita di Serie A tra l'Inter e i bianconeri, Massimiliano Allegri e l'opinionista di SkySport, Lele Adani, sono arrivati di nuovo a confronto e i toni si sono gradualmente accesi, in particolare quando l'allenatore dei bianconeri ha iniziato a parlare di "teorici" del calcio:

Giocare bene a calcio è semplice. Ma tra giocare bene e vincere c'è una sottile differenza. Vi spiego, non sono in grado di spiegarmi, ma sento voi che spiegate e allora parlo. Fare l'allenatore non è mettersi a tavolino e fare gli schemi. In Italia c'è un problema, sono diventati tutti teorici. Io sono un pratico, non un teorico. Siete voi che siete teorici, tu sei il primo che leggi i libri ma di calcio non sai niente. Non hai mai fatto un allenatore, non sai niente. Ora parlo io e stai zitto.