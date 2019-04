La vittoria con il Levante – firmata dalla Pulga – consegna la Liga ai blaugrana: è il 26° campionato per il club, il decimo per il fuoriclasse argentino.

di Stefano Fiori - 27/04/2019 22:33 | aggiornato 27/04/2019 22:40

La Liga numero 88 della storia è del Barcellona. Ora è ufficiale, ai blaugrana serviva una vittoria e così è stato: Levante battuto 1-0 davanti agli oltre 90mila del Camp Nou e Atletico Madrid che non può più raggiungere i nuovi, vecchi campioni di Spagna. Per i catalani è il secondo titolo consecutivo, il 26° nella storia del club. Ma a stupire è un altro dato: nelle ultime 11 stagioni, il Barça ha vinto 8 campionati. Un dominio totale, cominciato con l'era Guardiola, trasmesso a Luis Enrique e custodito da Ernesto Valverde.

Lo Txingurri festeggia due trionfi di fila nei suoi primi due anni da allenatore culé. Il suo obiettivo ora è entrare definitivamente nell'Olimpo azulgrana: per farlo c'è un'unica via, conquistare il Triplete. Vincendo la Copa del Rey il 25 maggio contro il Valencia, ma soprattutto riportando in Catalogna una Champions League che manca da quattro anni.

Il primo passo verso questo traguardo sarà la semifinale contro il Liverpool: mercoledì, per la gara d'andata, il Camp Nou indosserà il vestito delle grandi occasioni. All'appuntamento, il Barcellona ci arriverà da campione matematico della Liga: troppi i nove punti di distacco per l'Atletico Madrid, a tre giornate dal termine (gli scontri diretti sono a favore dei blaugrana). E allora via alla festa per le strade della capitale catalana, nella notte che consegna l'ennesimo record a Leo Messi.

La legge di Messi: entra nella ripresa e segna il gol che consegna il titolo al Barcellona

Liga, Barcellona campione con tre giornate d'anticipo: per Messi è il decimo titolo

Il fuoriclasse argentino vince il suo decimo campionato spagnolo: mai nessuno come lui nella storia del club, neanche l'amico Iniesta fermo a nove. A livello nazionale, la Decima sinfonia permette alla Pulga di raggiungere al secondo posto Pirri: un'altra leggenda del Real Madrid, il primatista Francisco Gento, è distante ora appena due titoli. E con 34 trionfi con il Barcellona, Leo allunga in vetta alla classifica dei giocatori blaugrana più vincenti di sempre.

Dopo tutta questa parentesi su Messi, chi pensate abbia deciso il match contro il Levante? Ovviamente lui, chiaramente lui. E senza partire da titolare: Valverde aveva deciso di risparmiarlo dall'inizio, mercoledì arriva pur sempre il Liverpool. Per battere i Granotes, avrà pensato il tecnico blaugrana, posso pure rinunciare al diez. Manco per niente: senza il proprio faro, nel primo tempo il Barça crea, crea, crea ma non segna.

I numeri dei primi 45 minuti dicono tutto: tredici tiri per i padroni di casa, zero per gli ospiti. Contro la formazione di Paco Lopez, in piena lotta per non retrocedere, il traguardo del vantaggio sembra però stregato. Soprattutto grazie a un Aitor Fernandez in formato Avengers: da supereroe il suo volo al 41', a deviare sulla traversa la punizione di Coutinho. Proprio il brasiliano è quello che prova in ogni modo a ripagare la fiducia di Valverde, ma niente da fare.

All'intervallo, già nel tunnel degli spogliatoi si vede Messi con la fascia al braccio: basta cincischiare, è ora di prendersi tre punti e titolo. Quanto passa tra l'ingresso in campo dell'argentino e il gol del vantaggio? Poco più di un quarto d'ora: al 62' Leo addomestica il pallone sul filo del fuorigioco, manda a terra due difensori del Levante e sgretola il muro di Aitor Fernandez. Il capo dei supereroi è pur sempre lui.

Il Barcellona finisce l'incontro controllando, sprecando le chance di raddoppio e anche rischiando il pareggio: all'89' ter Stegen si salva solo grazie al palo. Ma basta l'1-0: i blaugrana possono festeggiare la 26ª Liga della loro storia. La terza ottenuta matematicamente contro il "portafortuna" Levante: dopo il 2004/05 e il 2010/11, è il terzo campionato blindato contro la formazione di Valencia. Tutto come previsto, insomma. Ora i catalani possono concentrarsi sulla Champions League e su quel sogno chiamato Triplete.