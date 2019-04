I blaugrana dominano ancora in patria e si portano a casa il decimo campionato degli ultimi 15 anni. Messi e Valverde tra i protagonisti, ma spicca la stellina Arthur.

di Andrea Bracco - 27/04/2019 22:30

Cercando la definizione della parola "dominio" sul dizionario probabilmente vi imbatterete in una sequenza di sinonimi e contrari, tutti adatti a definire una sorta di superiorità schiacciante rispetto a ciò che circonda il protagonista di tale situazione. Se dovessimo invece tradurlo in immagini contestualizzandolo alla storia recente della Liga spagnola, ecco che una bella foto del Barcellona sarebbe l'ideale. Già, perché la banda blaugrana continua a suonare imperterrita il suo spartito e, anche nella stagione 2018/19, ha deciso che in campionato non ci doveva essere storia.

Il Barcellona si porta a casa la sua Liga numero 26, ma la cosa che impressiona di più non è tanto la schiacciante grandezza di questa squadra capace ogni anno di riscrivere record su record, quando il fatto che - se prendessimo gli ultimi 15 anni come termine di misura - noteremmo che in ben dieci circostanze ad alzare il titolo è stata la compagine catalana. In molti in Spagna hanno definito il Barça come una sorta di carro armato indistruttibile sulle lunghe distanze e, in effetti, in un torneo distribuito su 38 giornate la squadra attualmente diretta da Ernesto Valverde ha dimostrato di possedere valori assoluti anche quando le cose sembravano potessero mettersi male.

Per esempio, tra settembre e novembre il gruppo è incappato in un momento abbastanza delicato figlio della gestione contemporanea di campionato e Champions League, lasciando sul campo due sconfitta in Liga abbastanza clamorose. La prima è arrivata sul campo del Leganes, bravo a giocare sull'unica debolezza mostrata dai blaugrana fin qui, ovvero la sofferenza palesata contro squadre capaci a tenere ritmi di gioco molto alti. La seconda invece si è materializzata qualche settimana dopo, al Camp Nou, contro il Betis: nella serata della consacrazione di Quique Setien, il Barcellona ha messo in mostra alcune lacune difensive che hanno acceso in Valverde alcune spie d'allarme.

Il Barcellona festeggia uno dei tantissimi gol segnati in Liga: per i blaugrana è il titolo numero 26, il decimo degli ultimi 15 anni

Il Barcellona vince la Liga: i momenti salienti del titolo numero 26

Va però detto che le due sconfitte di cui sopra sono stati tra i pochi incidenti di percorso maturati fino a oggi dai catalani, imbattuti da metà novembre e vero rullo compressore in grado di passare sopra a qualunque avversità. Sul cammino di per sé non c'è molto da dire, dato che la truppa allenata dall'ex tecnico dell'Athletic Bilbao si è mostrata solida, quadrata e organizzata. Negli scontri diretti di fatto non ha mai steccato, basti pensare al doppio Clasico contro il Real Madrid in cui, dopo aver segnato l'esonero di Lopetegui grazie al 5-1 dell'andata, i culé sono andati a passeggiare al Bernabeu sfoderando una prestazione alla quale l'1-0 finale non ha affatto reso giustizia.

In mezzo ci sono state anche le due semifinali di Copa del Rey, con le Merengues schiantate senza pietà anche lì: insomma, che Valverde abbia saputo gestire al meglio i momenti chiave della stagione non è un mistero, vista anche l'abbondanza di talento consegnatagli dalla società in fase di mercato, un mix di qualità e quantità che ha permesso al Barcellona di issarsi in vetta alla classifica fin dal principio e comandare la Liga con il miglior attacco assoluto, pur condedendo qualcosa di troppo in difesa.

La rimonta memorabile con il Villarreal

Memorabili sono stati anche gli incroci contro l'Atletico Madrid, due partite nelle quali Valverde e Simeone si sono affrontati tatticamente in maniera perfetta, cercando di spegnere ogni velleità reciproca di proporre il proprio canovaccio e giocando senza sosta sui difetti avversari. Nell'andata del Wanda Metropolitano solo un gol di Dembélé segnato nei minuti di recupero ha evitato la sconfitta ai catalani, messi sotto dalla grande intensità di gioco proposta dai Colchoneros. Poi, al ritorno, le parti si sono invertite e il Barça ha dilagato con un rotondo 2-0 firmato da Messi e Suarez dopo un intero match giocato dall'Atletico in inferiorità numerica.

Le due gare giocate contro i biancorossi sono state quelle più in bilico, nelle quali i campioni di Spagna hanno rischiato maggiormente di lasciarci la pelle. Quella più appassionante si è invece disputata all'Estadio de la Ceramica di Villarreal, con il Barcellona capace di rimontare il Submarino nel finale grazie all'ennesimo gol su punizione di Leo Messi, un piazzato che non solo ha fissato il finale sul pirotecnico 4-4, ma ha anche permesso alla Pulga di staccare tutti in questa speciale graduatoria. Poche settimane prima, l'argentino aveva anche segnato il suo 400esimo gol in Liga nel 3-0 casalingo contro l'Eibar, sfruttando un bell'assist di Suarez.

Da Valverde a Messi: tutti i protagonisti della stagione

Alla base di un progetto solido e ben definito deve esserci un architetto abile e consapevole dei propri mezzi. L'identikit calza a pennello su Ernesto Valverde, una tipologia di allenatore col quale a Barcellona non sono molto abituati a confrontarsi. Il Txingurri è arrivato all'inizio della stagione scorsa per sostituire Luis Enrique, ma a causa del suo carattere molto schivo non è ancora riuscito a legare al massimo con un ambiente esigente ma talvolta molto passionale. Valverde è il classico antidivo: parla poco e, quando lo fa, non è mai banale, non fa figli e figliastri (a parte Messi) e mette tutti sullo stesso piano. Il suo metodo di allenamento è più improntato sulla gestione del gruppo rispetto al singolo e, proprio per questo, alcuni giocatori hanno avuto problemi a rapportarsi con lui.

Emblematici sono i casi legati a Dembélé e Malcom: il primo, nonostante in campo avesse fatto intravedere cose enormi, non ha mai condotto una vita da atleta, tanto da costringere la società per un certo periodo a incollargli addosso un tutor. Poi Valverde lo ha catechizzato per bene lavorandoci psicologicamente su in modo da ottenere un giocatore completamente rinato, con i risultati che conosciamo. Il brasiliano invece è entrato di fatto in squadra solo da un paio di mesi, dopo una prima parte di stagione passata a studiare tatticamente le richieste del mister.

Leadership e carattere

Dal punto di vista del gioco il tecnico ha varato definitivamente una sorta di 4-4-2 in funzione di Messi, che con il nuovo modulo non è più costretto a sfiancarsi sugli esterni. L'idea ha funzionato e i numeri della Pulga sono lì a testimoniarlo. Nella Liga giocata dall'argentino c'è molto di più dei (tanti) nuovi record infranti, perché Messi ancora una volta è stato capace di prendersi la squadra sotto braccio nel momento del bisogno, sia in campo che davanti alle telecamere. E se lui ha dimostrato di essere sempre la mente di questo Barcellona, al suo fianco ha avuto un Luis Suarez come braccio armato. Nonostante entrambi abbiano passato la trentina, rimangono ancora saldamente i leader di una squadra con principi caratteriali ben definiti e ben impersonificati da gente del calibro di Sergio Busquets, Ivan Rakitic e Gerard Piqué.

Una menzione speciale la meritano però due nuove proposte. Il primo è Arthur, autore di una stagiona straordinaria al netto di un fastidioso infortunio che lo ha costretto a uno stop nella fase centrale della Liga. Il brasiliano è cresciuto tantissimo sotto le cure di Valverde e oggi è uno degli interni di centrocampo più completi in circolazione. Arthur ha dimostrato di saper fare veramente tutto e di disimpegnarsi bene in varie situazioni, candidandosi per un posto da titolare con il Brasile nella prossima Copa America. Poi c'è Clement Lenglet, una delle scoperte più incredibili di Monchi: l'infortunio di Samuel Umtiti ne ha agevolato l'utilizzo e il francese ha sempre risposto presente, confermando le grandi cose fatte vedere a Siviglia. Chi invece non ha soddisfatto le aspettative è Coutinho, ma anche nelle stagioni perfette c'è sempre qualcosa che stona. Il resto è semplice storia di una superiorità schiacciante, quel "dominio" che - sul vocabolario - è scritto con forti tinte blaugrana.