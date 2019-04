Formula 1 Baku, Bottas: "Bella pole". Leclerc: "Sono stato stupido"

Le dichiarazioni dei piloti Mercedes e Ferrari dopo le attese Qualifiche disputate sulla pista del Baku City Circuit.

27/04/2019

Una prima fila tutta Mercedes nella griglia di partenza del Gran Premio d'Azerbaigian di Formula 1. Ferrari e Red Bull che si ritrovano nuovamente a dover rincorrere, anche se poi a contare più di tutto sarà la gara della domenica.

Nelle Qualifiche disputate oggi sul tracciato del Baku City Circuit è stato Valtteri Bottas a conquistare la pole position con il miglior tempo di 1'40"495. Proprio all'ultimo il pilota finlandese è riuscito a beffare Lewis Hamilton, che forse non si aspettava di poter essere battuto dal compagno. Solo 59 i millesimi che separano i due driver del team Mercedes AMG F1.

La Ferrari nelle prove libere sembrava avere il potenziale per poter puntare alla pole position, ma per diversi motivi non ce l'ha fatta. Sebastian Vettel scatterà terzo e probabilmente non ha potuto fare meglio perché nel suo best lap gli è mancata la possibilità di prendere una scia sul rettilineo finale, a differenza di quanto successo ad altri colleghi. Discorso diverso per Charles Leclerc, che nel Q2 è andato a sbattere per un errore in curva 8 e non ha potuto poi disputare il Q3. Scatterà dalla nona casella della griglia, l'unico con la gomma gialla (media) e pertanto bisognerà vedere la sua strategia.

Prima fila tutta Mercedes a Baku, con Bottas che in gara partirà davanti a Hamilton.

Formula 1, GP Azerbaigian 2019: le parole di Bottas e Hamilton dopo le Qualifiche

Bottas con la pole position odierna ha confermato il suo ottimo stato di forma in questo avvio di campionato 2019 di Formula 1. Il finlandese vuole finalmente giocarsi la vittoria del titolo e di conseguenza cerca di mettere più pressione possibile al suo compagno, campione del mondo in carica.

Sono molto contento - commenta Valtteri -, bella sensazione riuscire a prendere la pole all'ultimo giro. La Ferrari era molto forte, però Charles ha fatto un errore e noi abbiamo fatto un ottimo lavoro come team per portarci in questa posizione. Sono riuscito a sfruttare la scia nel mio giro, però anche le curve fanno la differenza. È sempre questione di dettagli.

Hamilton un po' amareggiato per essere stato beffato da Bottas nelle qualifiche di Baku, ma è comunque in prima fila e alla partenza potrà attaccare per stare davanti al compagno. Sicuramente il pilota inglese andrà all'attacco allo start e poi tenterà di imporre il suo ritmo, ottimo secondo quanto emerso nelle prove libere.

Weekend complicato per noi - esordisce Lewis -, le Ferrari sembravano incredibilmente veloce. Valtteri ha fatto un lavoro eccezionale, il risultato è straordinario per il team. Noi siamo venuti qui senza aggiornamenti, invece gli altri sì. In particolare la Ferrari. Poi alla fine, però, la prima fila l'abbiamo conquistata noi. Sarà una bella lotta domani. Valtteri è forte e servirà tanto lavoro per batterlo. Spero che terremo dietro le Ferrari, penso che a livello di passo siamo più vicini in configurazione gara rispetto a quella della qualifica.

Incidente a sorpresa per Leclerc nelle Qualifiche di Baku, ma il pilota Ferrari vuole riscattarsi in gara.

F1, i commenti di Vettel e Leclerc a Baku

Vettel scatterà dalla terza casella nella gara di Formula 1 in Azerbaigian, ma sperava di poter essere in prima fila. Come detto in precedenza, il fatto di non aver avuto una scia a disposizione nel finale del suo migliore giro non gli ha permesso di realizzare un crono migliore.

Non siamo del tutto contenti - spiega Seb a Sky Sport F1 -, volevamo un risultato di squadra migliore. Non ci piace aver lasciato le prime due posizioni alla Mercedes. Alla fine ho dovuto pensare se fare il gioco di scie con gli altri, rischiando di compromettere il mio giro e non pensavo di potermelo permettere. Volevo fare un giro pulito. I primi settori sono andati bene, poi nell'ultimo non avevo nessuno davanti e ho perso 4 decimi rispetto al giro precedente. Nel complesso abbiamo faticato più degli altri nel riuscire a far funzionare le gomme.

Leclerc si è assunto le proprie responsabilità per quanto successo in Q2. Uno sbaglio che ha sorpreso tutti, anche perché il pilota monegasco della Ferrari era stato il più veloce nelle prove libere e nessuno poteva attendersi un errore da parte sua.