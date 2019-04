Formula 1 Baku, Hamilton: "Ferrari più forte". Vettel nega. Chi mente?

Le dichiarazioni dei piloti di Ferrari e Mercedes dopo la prima giornata di prove libere in Azerbaigian. Ancora difficile capire i reali valori a Baku.

27/04/2019

È andata in archivio la prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Azerbaigian 2019 di Formula 1. Le cose non sono affatto filate lisce come si sperava. Infatti, la FP1 è stata sospesa dopo neanche 15 minuti e poi annullata per questioni di sicurezza, visto che un tombino leggermente rialzato ha provato un incidente a George Russell con la Williams. I commissari hanno preferito fare controlli più approfonditi del tracciato per evitare nuove sorprese.

Praticamente tutto il lavoro dei team di Formula 1 si è concentrato al pomeriggio nella FP2. I tempi migliori sul giro singolo li ha siglati la Ferrari, con Charles Leclerc che ha preceduto Sebastian Vettel per poco più di 3 decimi. La scuderia di Maranello ha portato delle novità di tipo aerodinamico a Baku e c'era grande curiosità di vedere se avrebbero generato i risultati sperati. Dal team filtra soddisfazione per quanto riguarda l'efficacia di questi aggiornamenti, ma una sola sessione non basta per dare un giudizio completo.

Attenzione ai piloti Mercedes, che a livello di passo gara sono apparsi i più competitivi. Lewis Hamilton ha concluso la FP2 al terzo posto con oltre 6 decimi di ritardo da Leclerc ma la sua simulazione gara nel pomeriggio è stata ottima. Buoni pure i tempi di Valtteri Bottas, quinto nella seconda sessione di prove libere in Azerbaigian. Però anche il finlandese come ritmo è messo bene.

Charles Leclerc vuole battere le Mercedes sabato e domenica

Formula 1, GP Azerbaigian 2019: Leclerc e Vettel dopo le prove libere

Leclerc si è detto nel complesso contento di questo venerdì di prove libere a Baku. Chiaramente avrebbe preferito correre per intero la FP1 mattutina, così da testare meglio gli upgrade portati da Ferrari, ma è abbastanza fiducioso per domani. Sa che la Mercedes è forte, però si giocherà le sue carte.

Al mattino non abbiamo avuto sufficiente tempo - spiega Charles a Sky Sport F1 -, ma nel pomeriggio abbiamo provato abbastanza i nuovi aggiornamenti. È andata positivamente, ma adesso significa poco. La Mercedes sembra molto competitiva, in particolare sul passo gara, e domani vedremo dove saremo. Io e Sebastian abbiamo trovato del traffico durante i nostri long-run, pertanto è complicato dire che siamo messi. In ogni caso, se sei veloce nelle qualifiche è poi difficile non esserlo pure in gara. Conto di essere forte domenica.

Anche Vettel è apparso positivo in vista dei prossimi due giorni in Azerbaigian. C'è la consapevolezza di dover fare delle ottime qualifiche, mettendosi dietro le Mercedes. Partire davanti può essere fondamentale per vincere. Tante gare si decidono proprio allo start, pertanto essere messi bene in griglia può essere un fattore determinante.

Giorno complicato a causa della pista scivolosa - afferma Seb -. Comunque la monoposto ha funzionato bene e credo ci sia margine di miglioramento. Sono complessivamente contento del nostro inizio. Sabato speriamo di essere vicini alle Mercedes, che qui sono sempre forti. La loro è la macchina da battere. Anche la Red Bull è veloce. Penso che saremo abbastanza vicini domani. È fondamentale trovare buon feeling con la macchina, perché con queste condizioni della pista può essere facile sbagliare e arrivare lunghi in alcuni punti.

Lewis Hamilton ha una Mercedes forte, ma teme la Ferrari

F1, Hamilton e Bottas commentano il venerdì di Baku

Hamilton nelle sue dichiarazioni post-prove libere di Formula 1 in Azerbaigian ha forse usato un po' di pre-tattica, dichiarando che la Ferrari è più forte della Mercedes. Non è la prima volta che lui si esprime così per mettere maggiori pressioni sugli avversari.

È stata una giornata strana - racconta il cinque volte campione del mondo -, ma mi sono trovato più a mio agio sulla macchina rispetto al 2018. Le Ferrari sono più veloci, sono un po' più avanti di noi e serve comprendere dove perdiamo per poter poi recuperare. Sarà comunque difficile trovare sette decimi in una notte, ma daremo il massimo per lavorare e migliorare. Il nostro passo è buono, andiamo meglio rispetto al giro secco. Penso che ci sarà una grande lotta.

Interessanti anche le parole di Bottas, il quale ha confermato l'elevata competitività della Ferrari a Baku e dunque teme anche lui la coppia Leclerc-Vettel. Come detto in precedenza, resta da capire se certe dichiarazioni corrispondano ad un reale pensiero oppure se si tratti della solita strategia comunicativa della Mercedes. Le Frecce d'Argento sul ritmo gara sono state superiori in questo venerdì e non c'è motivo di preoccuparsi.

Un giorno piuttosto turbolento questo. Abbiamo cercato di massimizzare il tempo in pista, visto che in FP1 non avevamo potuto lavorare. Non sono granché soddisfatto dei giri che ho fatto, ma a Baku può servire del tempo per trovare il giusto ritmo. Mandare in temperatura gli pneumatici medi non è semplice, però sabato le condizioni saranno differenti. Il nostro long-run è buono, siamo invece indietro nello short-run. La Ferrari sembra molto forte e pertanto sabato ci sarà grande lotta.