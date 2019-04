Formula 1 Azerbaigian, Qualifiche: pole di Bottas! Disastro Leclerc

Bottas beffa Hamilton nelle Qualifiche di Formula 1 a Baku. Terzo Vettel, mentre Leclerc ha fatto un incidente in Q2 e scatterà dalla quinta fila.

di Matteo Bellan - 27/04/2019 14:49 | aggiornato 27/04/2019 17:18

È di Valtteri Bottas la pole position del Gran Premio d'Azerbaigian 2019 di Formula 1. Il pilota finlandese ha fatto segnare il suo miglior giro in 1'40"495. Ha beffato proprio all'ultimo il suo compagno Lewis Hamilton, rimasto dietro per soli 59 millesimi. Doppietta Mercedes a Baku.

La prima delle Ferrari è quella di Sebastian Vettel, terzo e non in grado di riuscire a fare di meglio. Dalle prove libere sembrava poter avere un potenziale maggiore, ma si dovrà accontentare di partire dalla seconda fila. Forse a penalizzarlo c'è stata la mancata scia finale, visto che altri piloti sono stati avvantaggiati dall'avere davanti un collega. Lui era da solo nel suo best lap, ciò può far influito. A partire al suo fianco sarà Max Verstappen con la Red Bull.

Solamente nono Charles Leclerc, che in Q2 è stato protagonista di un incidente clamoroso e ha potuto correre il Q3 finale. Il monegasco ha commesso un errore alla curva 8 ed è andato a sbattere contro le barriere. Un peccato, aveva la possibilità di giocarsi la pole position. In gara sarà l'unico a partire con gomma gialla (media) e dunque andrà tenuto d'occhio. Ottima quinta posizione per Sergio Perez, bene anche Daniil Kvyat e Landro Norris dietro il messicano. Da sottolineare pure la prestazione di Antonio Giovinazzi, ottavo ma costretto a partire diciottesimo per una penalità dovuta al cambio di centralina della sua Alfa Romeo. Di seguito tempi ufficiali e classifica finale delle Qualifiche di Formula 1 a Baku.

VALTTERI BOTTAS MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPO 1:40.495 LEWIS HAMILTON MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPO 1:40.554 SEBASTIAN VETTEL SCUDERIA FERRARI 1:40.797 MAX VERSTAPPEN ASTON MARTIN RED BULL RACING 1:41.069 SERGIO PÉREZ SPORTPESA RACING POINT F1 TEAM 1:41.593 DANIIL KVYAT RED BULL TORO ROSSO HONDA 1:41.681 LANDO NORRIS MCLAREN F1 TEAM 1:41.886 ANTONIO GIOVINAZZI ALFA ROMEO RACING 1:42.424 KIMI RÄIKKÖNEN ALFA ROMEO RACING 1:43.068 CHARLES LECLERC SCUDERIA FERRARI NO TIME CARLOS SAINZ MCLAREN F1 TEAM 1:42.398 DANIEL RICCIARDO RENAULT F1 TEAM 1:42.477 ALEXANDER ALBON RED BULL TORO ROSSO HONDA 1:42.494 KEVIN MAGNUSSEN RICH ENERGY HAAS F1 TEAM 1:42.699 PIERRE GASLY ASTON MARTIN RED BULL RACING NO TIME LANCE STROLL SPORTPESA RACING POINT F1 TEAM 1:42.630 ROMAIN GROSJEAN RICH ENERGY HAAS F1 TEAM 1:43.407 NICO HÜLKENBERG RENAULT F1 TEAM 1:43.427 GEORGE RUSSELL ROKIT WILLIAMS RACING 1:45.062 ROBERT KUBICA ROKIT WILLIAMS RACING 1:45.455

16:53 - Pole di Bottas, batte per 59 millesimi su Hamilton! Il finlandese proprio all'ultimo strappa il best lap al compagno, chiudendo in 1'40"495. Terzo Vettel a 302 da Valtteri, poi Verstappen a completare la seconda fila.

QUALIFYING CLASSIFICATION: Bottas pips his team mate Hamilton to pole as @MercedesAMGF1 claim their 60th front-row lock out 💪#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/nqLEVcN4TU — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

16:48 - Verstappen sale in seconda posizione a 366 millesimi da Hamilton, ottimo giro del pilota della Red Bull.

16:45 - Hamilton davanti in 1'40"703, poi c'è Vettel a 421 millesimi e Bottas a 469. Quarto Verstappen a 744 millesimi, seguono Perez e Norris.

16:44 - Verstappen chiude in 1'41"447, primo posto momentaneo.

16:40 - Semaforo verde, inizia il Q3! Dodici minuti nei quali si decideranno la pole position e le prime file della griglia di partenza.

16:33 - Q2 concluso! Gli eliminati sono Sainz, Ricciardo, Albon, Magnussen e Gasly. Da segnalare che Giovinazzi per la prima volta ha accesso al Q3 in questo inizio di campionato. Un peccato per la penalità di 10 posizioni che dovrà scontare per il cambio di centralina.

16:32 - Vettel sale in quinta posizione. Leclerc rimane sesto e domani partirà nono, considerando che Giovinazzi avrà 10 posizioni di penalità. Il monegasco sarà l'unico dei primi dieci a partire con gomma gialla (media), dunque sarà interessante vedere le strategie in gara.

16:29 - Vettel chiude solamente settimo, persino dietro a Leclerc e Raikkonen. Intanto Bottas, Hamilton e Perez sono usciti in pista. La temperatura è calata, quindi le condizioni non sono quelle ideali.

16:26 - Vettel è il primo ad uscire in pista, monta gomme rosse. È dodicesimo e deve ancora fare un giro buono.

16:25 - Riprende il Q2!

No excuses. I've been useless. I will push to have a better tomorrow.

Sorry to all the people supporting us and even more to the whole team that deserved so much better.

📸: @motorsportpics1 pic.twitter.com/F8rDEr2L0A — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 27, 2019

16:10 - Ci sono ancora 7 minuti e 41 secondi di Q2 da disputare, ma la sessione è ferma dopo l'incidente di Leclerc. La Ferrari è stata rimossa dalla pista, ma la zona va un attimo rimessa in sicurezza per poter riprendere il turno.

16:02 - Leclerc è rientrato al box visibilmente deluso per il suo errore inatteso. Già nel team-radio dopo l'incidente ha ammesso di aver sbagliato stupidamente. Intanto il carro-attrezzi è in azione per portare via la sua Ferrari SF90 dal tracciato.

A Ferrari engineer tries to console Leclerc as he returns to the garage#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/wJrOifGhwP — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

15:57 - COLPO DI SCENA CLAMOROSO! Leclerc va a sbattere nello stesso punto di Kubica! Bandiere rosse, sessione sospesa. La Ferrari di Charles va rimossa dalla pista.

Incidente per Charles Leclerc nel Q2 delle Qualifiche di Formula 1 a Baku.

15:54 - Verstappen in testa in 1'41"388, precede Bottas e Hamilton. Poi ci sono Perez e Leclerc. Vettel ha dovuto rilanciarsi, tra errori e traffico ha avuto dei problemi.

15:50 - Semaforo verde, parte il Q2 finalmente! I piloti della Ferrari sono in pista con gomme gialle (medie) e quelli Mercedes con le rosse (soft). Scelte diverse, vedremo cosa succederà.

15:45 - Tra 5 minuti inizierà il Q2.

15:30 - Confermato che il Q2 inizierà in ritardo. Un carro-attrezzi sta portando la Williams di Kubica verso i box.

15:25 - L'incidente di Kubica ha provocato dei danni alle barriere, dunque il Q2 partirà con un po' di ritardo dato che bisogna sistemare il tratto della curva 8. Inoltre la monoposto deve ancora essere spostata da lì.

15:20 - Il Q1 è terminato! Eliminati Stroll, Grosjean, Hulkenberg, Russell e Kubica.

Q1 CLASSIFICATION: He'll be starting Sunday's race from the pit lane but @PierreGASLY led the way in Q1 👏#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/ix6HqMDc0W — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

15:19 - Incidente per Kubica, che è andato a sbattere contro le bandiere. Il pilota comunque sta bene.

Q1 RED FLAG: Kubica into the wall at Turn 8



The Pole has radioed to say he is OK 👍#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/4GE3PotrSF — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

15:17 - Verstappen si porta al quarto posto a 392 millesimi da Gasly. Sainz si è inserito in quinta posizione, davanti a Bottas e Vettel. Poi ci sono Raikkonen e Giovinazzi.

15:15 - Hamilton sale in terza posizione, 279 millesimi di ritardo da Gasly. Siamo negli ultimi minuti del Q1 e i vari piloti che sono in posizioni pericolose cercano di migliorare per evitare di essere eliminati in vista del Q2.

15:13 - Gasly davanti a tutti in 1'41"335. Il francese sfrutta bene la scia sul rettilineo finale. 91 millesimi di vantaggio su Leclerc. Da ricordare che comunque domani partirà dalla pit-lane in gara.

Pierre Gasly in palla nel Q1 delle qualifiche di Formula 1 a Baku

15:11 - Hamilton sale al terzo posto a 846 millesimi da Leclerc, Vettel ancora quarto ma migliora il suo crono. Seb accusa 922 millesimi di gap dal compagno. Giovinazzi quinto.

15:08 - Leclerc vola in 1'41"426, si rimette in testa. Bottas secondo a 6 decimi pieni. Poi ci sono Vettel, Giovinazzi e Albon a completare la top 5. Hamilton sceso in quindicesima posizione. Tutti i tempi sono ottenuti con gomma rossa, quella più morbida.

15:07 - Vettel si mette in testa in 1'42"348. Hamilton chiude solamente sesto.

15:05 - Miglior tempo di Bottas in 1'42"430, secondo Leclerc a 222 millesimi. Errore per Hamilton, che è andato lungo e deve rilanciarsi. Anche Vettel deve ancora far registrare il suo crono, ha trovato la bandiera gialla provocata da Lewis e ha dovuto rallentare.

😮 Hamilton goes down the escape road at Turn 3 - he's back on track now#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/nLPupl1TEX — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

15:00 - Semaforo verde, inizia il Q1! I piloti iniziano a scendere in pista!

14:50 - Mancano solamente 10 minuti all'inizio del Q1 sulla pista del Baku City Circuit.

Formula 1, GP Azerbaigian 2019: il riepilogo delle prove libere

Le prove libere di Formula 1 disputate tra ieri e oggi hanno evidenziato che la Ferrari è molto veloce in Azerbaigian. Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno fatto doppietta sia in FP2 che in FP3, mentre la FP1 è stata prima sospesa dopo neanche 15 minuti e poi annullata per il noto incidente sul tombino rialzato di George Russell con la Williams. La scuderia di Maranello in vista delle qualifiche sembra partire come favorita. Sul giro secco la SF90 è apparsa veramente competitiva e l'obiettivo pole position non è un miraggio.

La Mercedes negli short-run è andata più lenta della Ferrari, ma il notevole gap che la separa dalla rossa desta dei sospetti. Non è la prima volta che la scuderia di Brackley nasconde il proprio reale valore nelle prove libere per poi mostrarlo tra qualifiche e gara. Pertanto Lewis Hamilton e Valtteri Bottas non vanno affatto sottovalutati. Già in altre occasioni hanno fatto vedere che il loro valore era superiore a quello evidenziato fino alla FP3.

Da valutare Max Verstappen con la Red Bull, che sembra averne un po' meno di Ferrari e Mercedes ma che comunque è sempre pronto ad approfittare di errori altrui per conquistare un buon piazzamento. Honda ha portato una nuova specifica di motore con 8 cavalli in più, utili per i tratti veloci del Baky City Circuit. Pierre Gasly, compagno di squadra dell'olandese, dovrà partire dalla pit-lane domani per non essersi sottoposto alla procedura di peso prevista dopo la FP2. Ha ignorato gli steward presenti ed è andato al box, invece di fermarsi nell'area predisposta. Per Antonio Giovinazzi sono previste 10 posizioni di penalità, perché ha montato la terza centralina sulla sua Alfa Romeo C38. Appuntamento alle ore 15 per le attesissime qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian 2019 di Formula 1. Un anno fa fu Vettel a conquistare la pole position.