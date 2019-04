EA Sports rilascia altri sette Man of the Match, dedicati ai calciatori capaci di risolvere le sfide di coppa nazionale: c'è Ilicic 88!

di Massimiliano Rincione - 27/04/2019 16:02 | aggiornato 27/04/2019 19:07

FIFA 19 si arricchisce di sette nuovi Man of the Match. Il titolo calcistico targato EA Sports vede aggiungersi altre carte speciali, dedicate a quei giocatori capaci di risolvere le sfide di coppa nazionale con un proprio gol o con una performance talmente dominante da decidere la partita da sé. Proprio in quest'ottica va visto l'overall pazzesco di Josip Ilicic, giganteggiante in Atalanta-Fiorentina e premiato con un 88 che lo colloca tra i calciatori più forti di tutta la Serie A videoludica.

Non solo lo sloveno ex Palermo e Fiorentina, comunque, tra i 7 nuovi Man of the Match di FIFA 19: anche il Tucu Correa, infatti, si è aggiunto a questa selezione grazie al gol decisivo in Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia decisa proprio dal timbro dell'argentino, che ha permesso ai biancocelesti di Simone Inzaghi di conquistare l'accesso alla finale della competizione.

Overall altissimi anche per la Bundesliga, con un 88 e un 87 rispettivamente per Yussuf Poulsen e Thomas Muller. Un po' strano, a dire il vero, vedere l'attaccante danese con un punto in più sul valore totale rispetto all'attaccante tuttofare del Bayern Monaco: ciò nonostante, però, va sottolineato come per il giovane del Red Bull Lipsia la stagione sia stata di fatto da incorniciare, come è possibile notare anche dal riconoscimento concessogli su FIFA 19.

FIFA 19: l'esultanza di Correa, in foto, dopo aver segnato il gol che è valso la finale di Coppa Italia alla sua Lazio.

Intanto, però, EA Sports ha comunicato anche l'estensione della Weekend League di venerdì 26 aprile fino a martedì 30. Questo provvedimento è scattato a causa di alcuni guai ai server della software house statunitense, che hanno accusato diversi problemi nel matchmaking online costringendo addirittura gli sviluppatori a sospenderlo momentaneamente. Tutto rientrato, comunque, con gli utenti di FIFA 19 che potranno confrontarsi nella competizione per un giorno in più, con il termine ultimo per disputare le gare che sarà fissato alle 8 del mattino del 30 aprile.