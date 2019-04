Gotze illude, poi è Caligiuri-show e lo Schalke vince il Revierderby 2-4. Domani il Bayern Monaco, contro il Norimberga penultimo, può andare +4 e ipotecare il campionato.

di MarcoValerio Bava - 27/04/2019 21:38

Un tonfo rumoroso e forse fatale, proprio nella partita più attesa. Il Borussia Dortmund perde 2-4 il derby della Ruhr conto lo Schalke 04 e ora rischia di scivolare a -4 dal Bayern Monaco che domani sarà impegnato nella sfida esterna contro il Norimberga penultimo in Bundesliga. Una sfida sulla carta molto abbordabile per la compagine di Kovac che proprio in queste ore è stato confermato -almeno a parole- dal presidente Hoeness anche per la prossima stagione.

Mai si era arrivati a un Revierderby con un distacco simile in classifica. Il Borussia si presenta al cospetto dei cugini con un incredibile +42 in classifica. Complice l'ottimo campionato della squadra di Favre, ma soprattutto quello molto deludente dei Knappen culminato con l'esonero di Tedesco e l'approdo in panchina di Stevens.

Tutto faceva pensare a un derby a senso unico, anche perché il cambio di allenatore non aveva dato la sospirata scossa allo Schalke che nelle cinque gare con Stevens alla guida aveva raccolto appena quattro punti e una sola vittoria. I numeri poi erano tutti dalla parte del BVB, visto che si affrontavano un attacco da 68 gol e la quarta peggior difesa della Bundesliga.

Bundesliga, il derby è dello Schalke: poker a casa Dortmund

E la sfida era cominciata come meglio non poteva per il Borussia Dortmund che era passato in vantaggio dopo un quarto d'ora con il gol di Gotze imbeccato a meraviglia dal solito Sancho. Forse l'unico a salvarsi nella debacle dei gialloneri. Scavino dell'inglese a premiare l'inserimento del numero 10 che, di testa, batte Nubel. Signal Iduna Park in festa, settore ospiti ammutolito, ma dopo 4' ecco il pareggio degli ospiti: Weigl colpisce la palla con la mano e Caligiuri dal dischetto è glaciale. Da quel momento le certezze della squadra di casa si frantumano e lo Schalke riesce a far male praticamente a ogni affondo.

Poco prima della mezzora arriva il sorpasso a firma Sane che stacca più alto di tutti e infila ancora Burki. Favre prova a mischiare le carte e all'intervallo tira fuori Delaney e inserisce Alcacer, ma al 60' l'arbitro giudica da rosso un fallo di Reus su Serdar e dalla punizione conseguente Caligiuri tira fuori il jolly e fa 1-3. Il Borussia resta anche in nove per un altro rosso diretto, stavolta nei confronti di Wolf, ma reagisce e all'83' trova il 2-3 con Witsel. È un'illusione breve perché dopo 180'' ecco il poker di Embolo.

Lo Schalke mette in cascina tre punti fondamentali per la corsa salvezza, mentre il Borussia ora spera nel miracolo del Norimberga perché andare a -4 dal Bayern a tre giornate dal termine del campionato vorrebbe dire probabilmente addio definitivamente alle speranze di titolo. Un titolo che due mesi fa sembrava indirizzato verso Dortmund. Alla fine grande festa dei giocatori dello Schalke sotto il settore ospiti, grande delusione invece sugli spalti colorati di giallonero. Perdere derby e titolo nello stesso momento rischia di essere un boccone troppo amaro da mandar giù.