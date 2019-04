Nella ripresa i rossoneri riesceìono a trovare il gol del 2-2 con Mexer. Al 118' espulsione per un brutto fallo Kylian Mbappé, che di conseguenza non ha potuto partecipare alla lotteria dei rigori, che ha dato la vittoria al Rennes . Decisivo l'errore, nella prima serie a oltranza, di Nkunku, che fa terminare la partita sul risultato di 8-7.

La vince il Rennes la Coppa di Francia, al termine di una partita infinita. Non sono bastati 120 minuti di gioco per decretare la vincitrice tra Rennes e Psg . La sfida viene decisa ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si sono chiusi sul risultato di 2-2.

