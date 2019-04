La decisione della Football League in merito alla partita inizialmente in programma oggi pomeriggio: non si giocherà.

di Redazione Fox Sports - 27/04/2019 07:54 | aggiornato 27/04/2019 08:59

La decisione della Football League è arrivata e ha dato una prima "vittoria" ai giocatori del Bolton Wanderers. La partita di Championship in programma oggi tra The Trotters (già retrocessi) e il Brentford è stata posticipata.

I calciatori del Bolton Wanderers avevano infatti comunicato che non sarebbero scesi in campo, in protesta per il mancato pagamento degli stipendi degli ultimi due mesi. Nonostante il potenziale nuovo proprietario Laurence Bassini si sia impegnato a pagare ai giocatori i loro stipendi di marzo per assicurare che il match di questo sabato si giocasse senza problemi è stato confermato il rinvio.

Questo comporterà molto probabilmente un provvedimento disciplinare per i giocatori del Bolton Wanderers, ritenuti colpevoli di cattiva condotta dalla Football League. Come si legge sui siti di informazione britannici, i giocatori saranno indirizzati a una commissione disciplinare indipendente della lega calcio inglese per essere sanzionati. Il loro messaggio però lo hanno mandato.