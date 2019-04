Continuano le polemiche in Germania per il rigore assegnato ai bavaresi nella partita di Coppa contro il Werder Brema: pagano in due.

di Redazione Fox Sports - 27/04/2019 08:24 | aggiornato 27/04/2019 08:30

Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, quando la federcalcio tedesca si era esposta in prima persona ufficialmente ammettendo il proprio errore. Un caso storico, il primo da quando è stato introdotto il Var in Bundesliga e nella Coppa di Germania. L'oggetto della discussione era il calcio di rigore assegnato a dieci minuti dalla fine al Bayern Monaco nella partita di coppa contro il Werder Brema (vinta 3-2 proprio grazie al tiro dagli undici metri realizzato poi da Lewandowski).

Un penalty assegnato dall'arbitro internazionale Daniel Siebert e ratificato dal suo videoassistente Robert Kampka. E soprattutto un errore decisivo ai fini della qualificazione dei bavaresi alla finale, perché la caduta di Coman è evidentemente accentuata a seguito del pressing in area di Gabrè Selassie, come sottolineato dal responsabile del Var in Germania, l'arbitro Jochen Drees: "Errore di comunicazione tra i due arbitri".

Dalle parole adesso si è passati ai fatti, perché entrambi gli arbitri colpevoli di aver assegnato quel calcio di rigore al Bayern Monaco in coppa sono stati sospesi: Siebert non è stato designato per questa giornata di Bundesliga e a Kampka è stata revocata la designazione di quarto uomo nella gara tra Fortuna Dusseldorf e Werder Brema. Un precedente che farà storia in Germania. Forse anche in Europa.