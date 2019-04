Le due stelle insieme a Torino per una pubblicità: i tifosi bianconeri sognano di vederli anche insieme sul campo.

di Redazione Fox Sports - 27/04/2019 09:19 | aggiornato 27/04/2019 09:24

Allegri lo ha detto dopo la conquista dello scudetto: "Per vincere la Champions League non basta Cristiano Ronaldo". Ecco allora che la semplice occasione di uno spot pubblicitario girato a Torino da CR7 e Neymar può diventare l'occasione per sognare di nuovo per i tifosi della Juventus. Già, perché il portoghese e il brasiliano si sono ritrovati insieme nel capoluogo piemontese, anche se in questo caso il calciomercato non c'entra assolutamente niente.

Le due stelle hanno presenziato un evento di uno sponsor, tanto basta però per alimentare ipotesi fantacalcistiche di calciomercato, avanzate anche nella prima pagina odierna di Tuttosport. All'interno è precisato che si tratti solo di una suggestione, niente di concreto. Sognare però non costa nulla per i bianconeri, che solo la scorsa estate hanno dimostrato tutto il loro desiderio di investire per giocatori di altissimo livello (come Cristiano Ronaldo, appunto).

Certo, Neymar costerebbe ancora di più. Nonostante la sua valutazione in teoria sia scesa rispetto ai 222 milioni pagati dal Psg per strapparlo al Barcellona, servirebbe un investimento da oltre 150 milioni per provare ad acquistarlo. Gli impedimenti però restano tanti: prima di tutto il club parigino non ha alcuna intenzione di cedere la sua stella brasiliana. E lo stesso O' Ney, nel caso in cui dovesse partire, sembra intenzionato a tornare in Spagna (con Barcellona in vantaggio rispetto al Real Madrid). Insomma, per la Juventus oggi si tratta semplicemente di un sogno di calciomercato. Più avanti chissà.