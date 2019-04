L'allenatore della Fiorentina parla del suo gioiellino prima della sfida al Sassuolo: "È già capitato che il club non vendesse giocatori chiacchierati, non è scontato che vada via".

di Luca Guerra - 27/04/2019 18:56 | aggiornato 27/04/2019 19:01

Il nome di Federico Chiesa è uno di quelli destinati ad animare le copertine del calciomercato estivo 2019. Il figlio d'arte di Enrico, colonna della Fiorentina e ormai titolare nella Nazionale di Roberto Mancini, è riuscito a mettersi in luce anche in un'annata complicata come quella del club viola e le 6 reti e i 7 assist collezionati in 32 presenze ne sono chiara testimonianza.

Non è un mistero che sulle orme di Chiesa ci siano diversi top club europei, con alcune realtà di Serie A che da mesi sondano le prestazioni di un calciatore nato il 25 ottobre 1997 e già capace di totalizzare 106 presenze e 22 centri con la maglia della Fiorentina e 11 partite con la maglia della Nazionale maggiore. Numeri da potenziale craque.

Ora che la Fiorentina ha visto sfumare il sogno di approdare in finale di Coppa Italia, complice il ko di giovedì scorso sul campo dell'Atalanta, in casa viola uno dei temi caldi in agenda - oltre a un finale di campionato da onorare con cinque partite che separano dal traguardo - c'è il calciomercato. Così Vincenzo Montella, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida al Sassuolo, ha parlato del gioiellino con la maglia numero 25:

Federico oggi è fortissimo, ma può diventarlo ancora di più. Sta vivendo ancora la fase di costruzione della propria carriera e fino a prova contraria è un giocatore della Fiorentina. È già capitato che il club non vendesse giocatori chiacchierati, nulla è scontato anche se non dipende da me. Per me non è scontato che vada via.

Calciomercato, l'allenatore della Fiorentina Montella ha parlato del futuro di Chiesa

Calciomercato, Montella su Chiesa: "Non è scontato il fuggi fuggi dei nostri calciatori"

Le prestazioni di Chiesa, unite alla stagione in chiaroscuro della Fiorentina, ormai fuori dalla lotta per l'Europa, avevano alimentato sul taccuino degli esperti di calciomercato le possibilità che il calciatore lasciasse la Toscana in estate. Montella, tornato in sella alla panchina viola meno di un mese fa e chiamato anche a costruire la rosa del futuro, non è però sembrato molto d'accordo sulla tesi:

La società ha voglia di costruire o ricostruire a seconda dei casi. C'è voglia di rilanciarsi e di fare calcio, così come non è scontato il fuggi fuggi dei giocatori migliori. A partire appunto da Federico Chiesa.

Calciomercato, Chiesa e Bonucci a contrasto in Juventus-Fiorentina

La corsa a Federico: i club interessati

Ma quanto vale Federico Chiesa? Secondo il quotidiano La Nazione, giornale di Firenze, la Fiorentina valuta il suo gioiello circa 100 milioni di euro. Realisticamente, la società potrebbe sedersi al tavolo per offerte dai 60 milioni di euro in su. In Italia, la società che ha pressato con maggiore insistenza Chiesa nell'ultimo anno è la Juventus, pronta a inserire in un'eventuale trattativa anche il cartellino di Riccardo Orsolini.

Il giovane esterno d'attacco piace - e non poco - anche a Inter e Napoli, mentre fuori dai confini della Serie A il nome di Federico è arrivato nella lista della spesa del Bayern Monaco, pronto per rivoluzionare la rosa in estate. Di certo, chiunque si troverà a trattare con la Fiorentina non troverà di fronte un club smanioso di cedere il suo miglior talento. Parola di Vincenzo Montella.