Bianconeri al lavoro per rinfrescare il reparto dei terzini in vista della prossima stagione. Alex Sandro verso la conferma, si cerca un'alternativa a Cancelo.

di Andrea Bracco - 27/04/2019 11:30

La Juventus del futuro riparte dalle fasce. Le frecce nell'arco di Massimiliano Allegri cominciano a scarseggiare: come dimostrato ampiamente da questa stagione, i bianconeri hanno un problema terzini che andrà giocoforza risolto con un intervento sul mercato, quando il restyling pensato dalla società per provare a rilanciarsi in campo internazionale dovrà toccare soprattutto le zone laterali del campo. Questo perché Joao Cancelo e Leonardo Spinazzola, nonostante siano a tutti gli effetti delle certezze, sono oggetto di valutazioni sia dal punto di vista tattico che fisico: se il primo è spesso stato bocciato dal tecnico livornese a causa dei suoi limiti difensivi, il secondo è appena rientrato da un lungo infortunio e avrà bisogno di qualcuno in grado di fargli da spalla.

Inoltre, con De Sciglio out e Cuadrado possibile sacrificato per fare cassa, in casa Juventus si cerca di capire una volta per tutte cosa fare con Alex Sandro: il terzino brasiliano già da tempo è al centro i voci di mercato abbastanza spinte, di quelle che in particolare lo vedrebbero prendere un aereo in direzione Manchester, sponda rossa. La dirigenza juventina però starebbe pensando se trattenerlo a Torino ancora un po', visto che al momento tutti i profili vagliati come alternative - per vari motivi - non convincono.

È il caso, per esempio, di Marcelo: il destino del campione del Real Madrid negli scorsi mesi sembrava seriamente incanalato verso l'Italia, con Fabio Paratici che - secondo i beninformati - avrebbe chiesto addirittura a Cristiano Ronaldo di fare leva sulla sua amicizia con il brasiliano per convincerlo ad accettare la destinazione. Invece, di recente, la pista sembra essersi un po' raffreddata: Marcelo non convince più non solo per un fattore anagrafico (eventualmente bypassabile), ma soprattutto perché il suo ingaggio avrebbe un impatto troppo grosso sulle casse societarie della Juventus. Niente di drammatico, sia chiaro, ma a questo punto ritoccare lo stipendio di Alex Sandro sembrerebbe il percorso meno rischioso ed economicamente più vantaggioso.

Kieran Trippier, terzino destro del Tottenham: il classe 1990 cresciuto nel Manchester City piace alla Juventus

Juventus, il mercato delle fasce: spuntano Trippier e Sidibe

Nelle scorse settimane in casa bianconera erano rimbalzati diversi nomi di candidati per il ruolo di terzino sinistro. Quello più suggestivo portava ad Alejandro Grimaldo, laterale spagnolo del Benfica cresciuto nel Barcellona e già più volte accostato al Napoli. Il mancino svezzato dalla Masia ha caratteristiche tattiche molto simili a quelle di Alex Sandro, quindi - anche in virtù delle priorità ricercate da Allegri in un laterale difensivo - investirci oltre 20 milioni di euro è una strategia che non stuzzica particolarmente la dirigenza. Meno caldi, ma forse più adattabili al credo del livornese, sarebbero Matteo Darmian ed Emerson Palmieri, due giocatori in grado di adattarsi in diversi moduli pur esprimendo il meglio se inseriti in un sistema che prevede la difesa a tre.

A meno di grossissime occasioni, molto probabilmente la Juventus a sinistra rimarrà così. Il che, intendiamoci, non significa che la società non sarà vigile sul calciomercato. Anzi, qualora si dovesse prospettare un buon affare, ci si siederà al tavolo per fare ulteriori ragionamenti. Diverso il discorso per quanto riguarda l'out opposto. Cominciamo col dire che, almeno a oggi, Cancelo dovrebbe essere l'intoccabile nonostante alcune amnesie mostrate in stagione che non sono andate molto a genio ad Allegri. Per Mattia De Sciglio invece si aspetta di capire come rientrerà dall'infortunio, tenendo sempre presente che l'ex Milan può essere utilizzato come jolly su entrambe le fasce.

Così ecco che si andrà quasi sicuramente a cercare un big. Nelle ultime ore sono uscite un paio di ipotesi molto interessanti. La prima porta dritta a Londra, sponda Tottenham, e vedrebbe in Kieran Trippier l'osservato speciale. Laterale destro classe 1990, è agli Spurs dal 2015 e la sua carriera calcistica è cominciata nell'academy del Manchester City. Il Real Madrid lo segue da tempo, ma per gli spagnoli non è una priorità. Alla Juventus rappresenterebbe un'ottima alternativa a Cancelo, che così potrebbe avanzare il suo raggio d'azione. Ha una valutazione di circa 35 milioni di euro, non poco se consideriamo il rischio da calcolare per quanto riguarda il fattore adattamento fuori dal contesto Premier League, non sempre scontato per i giocatori inglesi che emigrano.

Il piano B è rappresentato da Djibril Sidibe, il cui cartellino potrebbe venire via con circa la metà dei soldi investiti eventualmente per Trippier. Classe 1992, il francese è rientrato di recente in prima squadra al Monaco dopo che la scorsa estate era stato molto vicino al trasferimento in Spagna. L'Atletico Madrid lo aveva praticamente bloccato, decidendo all'ultimo di virare sul colombiano Santiago Arias. Sidibe è rimasto così al Monaco, ma il desiderio rimane comunque quello di andare via al più presto. Tra le sue qualità migliori c'è la duttilità, visto che può disimpegnarsi molto bene anche da mediano. Una soluzione in più per Allegri, che sfrutterebbe così il suo fisico in una zona del campo dove quest'anno la Juventus ha sofferto in maniera eccessiva.