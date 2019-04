Juventus e Inter ragionano a un possibile scambio tra i due argentini nella prossima sessione estiva.

di Redazione Fox Sports - 27/04/2019 08:01 | aggiornato 27/04/2019 08:05

Si è parlato tanto di un possibile scambio di calciomercato nella prossima sessione estiva tra Juventus e Inter: Icardi in bianconero e Dybala in nerazzurro, tutti contenti (forse) e segnali distensivi tra le due acerrime nemiche, che stasera si affronteranno in Serie A nel derby d'Italia. La possibilità più che concreta che il Chelsea non riscatti Gonzalo Higuain, però, apre nuovi possibili scenari.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i due ex colleghi Fabio Paratici e Beppe Marotta presto dovrebbero confrontarsi per affrontare la situazione di calciomercato legata al nome di Maurito e pure del difensore centrale Milan Skriniar.

Tra le possibili contropartite tecniche da inserire nella trattativa con l'Inter, la Juventus potrebbe valutare anche di mettere il cartellino del Pipita, di rientro da Londra. Ovviamente a Torino non ci sarebbe più spazio per Higuain e sembra che i bianconeri abbiano già provato a proporlo ai nerazzurri, alla ricerca di un grande attaccante nel caso in cui dovesse partire Icardi. Si vedrà più avanti, intanto l'indiscrezione di calciomercato ha iniziato a circolare alimentando una lunga serie di ipotesi e considerazioni, al momento fantacalcistiche.