Durante il derby della Ruhr protagonisti in negativo i tifosi ospiti, che hanno inneggiato alla libertà dell'attentatore del bus del Borussia.

27/04/2019

Striscione shock dei tifosi dello Schalke 04 durante il derby della Ruhr, contro il Borussia Dortmund, che di fatto potrebbe aver deciso la Bundesliga. Nero, scritta bianca, parole che non possono essere equivocate: "Libertà per Sergei W."



Il riferimento è lampante, una vera e propria provocazione: vogliono fuori di galera l'autore dell'attentato al bus del Borussia Dortmund, una data negativa scolpita nei frammenti di vetro e la paura. 3 esplosioni vicino al bus dei gialloneri prima del match contro il Monaco, 11 aprile del 2017, paura e tensione massima, feriti. Poi la condanna a 14 anni, per tentato omicidio di 28 persone, un movente mai del tutto chiarito (si è parlato di interessi speculativi in borsa). Voleva "ferire gravemente" i giocatori del Borussia.



La squadra di Favre rischia di aver compromesso del tutto la corsa al titolo: la vittoria dello Schalke 04 concede al Bayern la possibilità di allungare in maniera decisiva in Bundesliga. La doppietta di Caligiuri e i gol di Sané ed Embolo potrebbero spezzare definitivamente i sogni di gloria del Signal Iduna Park: non sono servite a nulla le reti di Gotze e Witsel. Una giornata da dimenticare: il Borussia ha chiuso il match in 9 uomini, a causa dei rossi rimediati da Reus e Wolf.

Striscione shock dello Schalke, le reazioni in casa Borussia

Indignazione, disappunto, delusione: le sensazioni in casa Borussia non sono solo figlie del risultato. La sconfitta arriva dopo una partita ad alta tensione, che di fatto fa tornare alla ribalta anche in Bundesliga l'argomento ultras. Dopo aver sciorinato il 14° assist della sua stagione per Götze, Jadon Sancho si è accasciato a terra, colpito da un accendino. La partita si è innervosita, si è creato immediatamente un capannello di giocatori e lo staff medico, che ha verificato le condizioni dell'esterno. Non solo l'accendino, ci ha pensato lo striscione ad infiammare anche il post-partita.

Un fatto grave, che i tifosi dello Schalke hanno deciso di ricordare a modo loro. L'attentato al bus del Borussia è stato un vero e proprio shock: le schegge rilasciate dagli ordigni potevano uccidere, secondo i periti che hanno partecipato al processo, il messaggio degli ultras Schalke 04 appare ancora più grave e meritevole di condanna ferma. Marc Bartra, che nell'attentato è stato ferito insieme ad un poliziotto, è il più arrabbiato:

Intolerable, inaceptable y triste. Espero que la autoridad pertinente tome las medidas adecuadas ante este hecho. Una cosa es la rivalidad en el fútbol y otra es pedir libertad de alguien que jugó con la vida de 28 personas. https://t.co/Ug8bc1Fa2B — Marc Bartra (@MarcBartra) April 27, 2019

