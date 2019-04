L'amministratore delegato dei gialloneri fa riferimento alla festa per il titolo del 2015, quando la piazza principale di Monaco restò deserta. "Da noi ci sarebbero numeri completamente diversi".

Sono passati 4 anni, ma un'immagine così desolante non può esser cancellata. Il 26 aprile 2015 il Bayern Monaco divenne campione di Germania senza giocare. Fu decisiva la sconfitta del Wolfsburg contro il Borussia Moenchengladbach. I tifosi di tutto il mondo celebrano i titoli scendendo in piazza, ubriacandosi e ballando per le strade. Quel giorno a Monaco non successe nulla di tutto questo.

Una foto di Marienplatz, la piazza principale della città, fece il giro dei social: alle 20.30, un’ora dopo la sconfitta del Wolfsburg, Marienplatz era tristemente vuota. Le battute riferite alla poca passione dei bavaresi si sprecarono. Al punto che ancora oggi in molti provocano ricordando quell'episodio.

Marienplatz lasciata in mano a piccioni e turisti, fece divertire i tifosi delle squadre rivali, che avviarono di fatto una gara di battute sui social. Furono infatti tantissimi i commenti sarcastici: "Speriamo non ci siano incidenti", scriveva un tifoso. C'erano così poche persone che sarebbero bastati pochi soldi per sfamare tutti, come sottolineato da un altro utente sui social: "Oggi ho vinto 100 euro alla schedina: offro la cena a tutti quelli che ora sono al Marienplatz". Ci fu perfino chi si spinse sul macabro, evidenziando la poca euforia che si respirava in piazza per il titolo vinto dal Bayern Monaco: "Al funerale di mio nonno c'erano più persone e sembravano più allegre".

Bayern Monaco, Watzke provoca: "Il 70% dei tedeschi tifa per noi"

La realtà è che negli ultimi 6 anni il Bayern Monaco ha sempre vinto il campionato con varie giornate di anticipo. Non c'è mai stato equilibrio, mai stato dubbio su chi, alla fine, avrebbe trionfato. Quest'anno è diverso. Il Borussia Dortmund è a lungo stato primo in classifica e al momento ha un solo punto di ritardo sui bavaresi. Quest'anno c'è la suspance, quest'anno potrebbero non vincere i bavaresi. E a Dortmund ne approfittano per provocare.

L'amministratore delegato del Borussia, Hans-Joachim Watzke, ha fatto un paragone fra le due possibili feste per il titolo:

Il 70% dei tedeschi tifa per noi. Se dovesse vincere il Bayern la festa per il titolo comprenderebbe 3000 tifosi e 1500 turisti che andrebbero a vedere cosa succede in piazza. Da noi ci sarebbero numeri completamente diversi e più grandi.

Sono passati 4 anni, ma un'immagine così desolante non può esser cancellata. Eppure, se il Bayern dovesse vincere quest'anno, Marienplatz probabilmente sarebbe piena. Non di turisti come dicono a Dortmund...