di Luca Guerra - 27/04/2019 21:54 | aggiornato 27/04/2019 22:59

Dal 2011 ad oggi, Arturo Vidal ha sempre chiuso la classifica del campionato nel quale militava al primo posto. Una tradizione vincente, ribadita con la conquista della Liga 2018/2019 con la maglia del Barcellona e con il contributo di 2 reti e 5 assist in 29 presenze. Ottavo titolo consecutivo, il primo in Spagna dopo i quattro vinti in Italia e i tre in Germania: un primato unico nella Top 5 dei campionati europei. Se Cristiano Ronaldo, con la vittoria della Serie A, è diventato il primo calciatore nella storia a vincere tutti e tre i primi campionati del ranking per coefficiente Uefa (Inghilterra, Spagna e Italia), Vidal è il primo calciatore a trionfare in Italia, Spagna e Germania.

Il cammino vincente di Vidal in campionato è partito nella stagione 2011/2012, con la maglia della Juventus. Arrivato a disposizione di Antonio Conte dal Bayer Leverkusen per 10 milioni di euro, il cileno si dimostrò a Torino uno dei migliori investimenti dell'ultimo decennio. Colonna di quattro titoli di fila, ai quali sommare due vittorie della Coppa Italia, prima dell'addio dopo il primo scudetto vinto sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Nell'estate 2015 Vidal è stato poi protagonista del passaggio in Bundesliga, alle dipendenze di Pep Guardiola nel Bayern Monaco. Campionato e stile di gioco diverso, ma stesso finale. Tre edizioni di Bundes giocate, tre Meisterschalle sollevati. Fino all'estate 2018, anno del trasferimento dalla Baviera alla Catalogna. Dove ha conquistato la sua prima Liga.

Arturo Vidal e Luis Suarez esultano per un gol del Barcellona nella Liga 2018/2019

Vidal sa solo vincere senza soste: agganciati Buffon, Barzagli, Chiellini e Ibrahimovic

La conquista della Liga con il Barcellona permette a Vidal di agganciare nella speciale classifica dei campionati vinti in fila tre ex compagni di squadra ai tempi della Juventus. Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli e Gianluigi Buffon. I due difensori hanno vinto per otto volte consecutive la Serie A in bianconero, mentre per l'ex portiere della Nazionale la quota è frutto della somma tra le sette vittorie in Serie A e la conquista della Ligue 1 2018/2019 con il Paris Saint-Germain. Ma a quota otto alla voce "campionati di fila vinti" c'è però anche Zlatan Ibrahimovic, che dal 2003 al 2011, ha vinto con Juventus, Inter, Barcellona, PSG e Milan.

Arturo Vidal festeggia una vittoria con la Juventus 2014/2015

A seguire nella speciale graduatoria dei vincitori seriali ci sono invece tre volti noti del calcio francese: si tratta di Gregory Coupet, Sidney Govou e Juninho Pernambucano, componenti dell'ossatura del Lione che ha dominato la Ligue 1 tra il 2002 e il 2008, conoscendo solo vittorie del titolo. Ben sette, ma nello stesso campionato. Una missione meno "complicata" rispetto alla conquista di otto campionati di fila in tre Paesi diversi.

Ljubomir Fejsa ha vinto nove campionati di fila con tre squadre e in tre Paesi different

C'è chi ha fatto meglio: rivolgersi a Ljubomir Fejsa

Tra i plurivincitori nei maggiori campionati nazionali, concedendosi però almeno un anno di sosta, un posto di rilievo lo meritano Arjen Robben e Maxwell. L'esterno olandese, dopo aver vinto in patria con la maglia del Psv Eindhoven, ha conquistato due Premier League consecutive con il Chelsea tra il 2004 e il 2006, conquistando la Liga con il Real Madrid 2007/08 e vincendo sette volte la Bundesliga con il Bayern Monaco tra il 2009 e il 2018. Un ruolino di marcia di 10 titoli, uno in più del terzino brasiliano, che ha vinto con Inter (dal 2006 al 2009), Barcellona (dal 2009 al 2011) e PSG (2012-2015).

Quanto a record, però, nessuno batte Ljubomir Fejsa, centrocampista serbo classe 1988 arrivato a quota nove campionati di fila con tre squadre e in tre Paesi diversi. Una striscia avviata con il Partizan, vincendo il campionato serbo dal 2008 al 2011, transitata con il biennio di titoli con l'Olympiacos in Grecia dal 2011 al 2013 e poi per i tre trionfi con il Benfica in Portogallo. A Vidal servirà almeno un'altra stagione per pareggiare i conti, vantando il maggiore pedigree dei campionati frequentati.