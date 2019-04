L'attaccante uruguaiano ammette di non essere bravo col marketing, ma rivendica i suoi meriti: "Sono l'unico ad aver tolto la Scarpa d'Oro a Messi e a Ronaldo negli ultimi cinque anni".

di Annalisa Cesaretti - 27/04/2019 15:30

Luis Suarez non appartiene alla categoria di calciatori che praticano l'autocelebrazione come secondo sport. È introverso al punto giusto per evitare di posare sotto ai riflettori più del dovuto. Ma il sopracciglio gli si alza di riflesso quando il giornalista del The Guardian fa riferimento ai suoi 176 gol con la maglia del Barcellona. A quel punto l'attaccante non può proprio fare a meno di interrompere l'intervista e di chiedere al suo interlocutore se sia proprio sicuro di quella cifra. Era convinto di averne segnati di più. Perché, anche se normalmente non lo dà a vedere, Suarez tiene molto ai suoi numeri:

Non ho un ego abbastanza grande da andare in giro a dire: 'Sono il miglior numero 9 che il Barcellona abbia mai avuto'. I numeri, però, ci sono. So di essere stato l'unico giocatore in grado di strappare la Scarpa d'Oro a Messi e a Cristiano Ronaldo negli ultimi cinque anni.

Suarez sa anche di aver siglato più reti di Ronaldo in campionato da quattro stagioni a questa parte. I numeri testimoniano a suo favore: dal 2015 a oggi l'attaccante del Barcellona ha collezionato ben 115 gol in Liga. L'ex Real Madrid, invece, è fermo a quota 105. Questo gap, però, a livello mediatico viene compensato da tutte le tecniche di marketing che hanno contribuito a creare l'icona del numero 7 più forte al mondo. Ormai Ronaldo, alla pari di Messi, è un vero e proprio brand.

Ci sono calciatori che col marketing ci sanno fare più di me, che sanno vendersi meglio.

Luis Suarez e le difficoltà a Barcellona

Negli ultimi anni, però, Suarez ha lavorato molto alla sua immagine. Ci sono riflettori - quelli del Camp Nou - che non può di certo evitare. Lo ha capito fin dall'inizio, quando al suo primo anno al Barcellona si ritrovò ad allenarsi da solo e a fare i conti con se stesso. Era il 2014 e stava scontando i quattro mesi di sospensione che la Fifa gli aveva inflitto per aver morso la spalla di Chiellini durante i Mondiali.

L'attaccante uruguaiano ha dovuto adattare il proprio carattere al suo nuovo impiego. Questo, a pensarci bene, è uno degli sforzi più richiesti a chi abbia intenzione di valorizzare la propria immagine. E a cinque anni da quel brutto gesto Suarez è diventato l'uomo capace di consigliare il suo compagno Coutinho, che non sta vivendo proprio un momento facile al Barcellona.

I calciatori sono molto esposti. Anche la cosa più piccola che fai viene ingigantita. Qui al Barcellona devi convivere con le critiche costanti: devi avere la forza mentale per superare i brutti momenti.

"Rido quando mi dicono che sono grasso"

I numeri ce li ha, un carattere più affabile pure. Suarez, però, si fa beffa del terzo elemento da curare ai fini del marketing calcistico: l'aspetto. Nel corso degli anni gli sono piovute addosso tante critiche rivolte alla sua forma fisica. Ha reagito piegando il collo all'indietro e toccandosi la pancia.

Rido quando dicono che sono grasso. Ne ho sentite tante. Rido sempre. Giocare al Barcellona significa anche questo.

L'autocelebrazione, all'occorrenza, può tornare utile come scudo. Suarez conta sulle statistiche per difendersi dalle critiche. Quando è chiamato a farlo, infatti, dà il massimo sotto ai riflettori.