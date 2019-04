Archibald Leitch, l'ingegnere scozzese che inventò lo stadio moderno

L'eredità dell'ingegnere scozzese che inventò lo stadio moderno e progettò tutti gli impianti dell'Inghilterra di inizio Novecento.

27/04/2019

Per comprendere il modo in cui sono costruiti gli stadi contemporanei bisogna guardare all'Inghilterra di inizio Novecento, e alla figura dell'ingegnere scozzese Archibald Leitch. In questi giorni di fine aprile ricorrono gli anniversari di nascita (27 aprile 1865) e morte (25 aprile 1939) di un uomo che, a tutti gli effetti, ha inventato lo stadio di calcio moderno.

Nato a Glasgow, e formatosi principalmente come ingegnere civile, Leitch inventò e diffuse alcuni tra gli elementi più funzionali e peculiari di un impianto sportivo, che noi oggi consideriamo quasi scontati e imprescindibili. La struttura stessa delle gradinate e il calcolo dell'angolo di visuale migliore per ogni spettatore, fino ai ragionamenti sulla sicurezza che si evolvono oggi nella tecnologia dei posti "rail seats".

Alcuni esempi del lavoro di Leitch esistono tutt'ora, come Ibrox Park (Glasgow), Goodison Park (stadio dell'Everton a Liverpool), Craven Cottage (Fulham, Londra), ma l'eredità dell'ingegnere scozzese rimane anche nei nuovi stadi e nelle scelte architettoniche che si evolvono facendo ancora perno sulle sue idee.

Il Craven Cottage di Londra è uno dei pochi stadi ancora esistenti con il maggior numero di dettagli originali del progetto di Leitch

Archibald Leitch, l'inventore dello stadio moderno

Il primo progetto importante nella carriera di Archibald Leitch fu nella sua città natale, Glasgow, e in particolare per il nuovo stadio dei Glasgow Rangers, Ibrox Park. Leitch progettò un impianto ovale, con una capienza di 80mila posti, che venne inaugurato nel 1899.

Nel 1902, però, durante una partita fra Inghilterra e Scozia e lo stadio riempito al massimo della sua portata, la prima grande tragedia della storia del calcio scosse non solo l'opinione pubblica ma anche il lavoro stesso di Leitch: il cedimento di una porzione di gradinata in legno causò la morte di 25 persone e costrinse Leitch a ripensare la costruzione delle gradinate.

L'ingegnere scozzese brevettò una soluzione con gradoni di cemento che poggiavano su un pendìo di terreno ricavato sul luogo: una soluzione che diede il via al modus operandi classico per la costruzione di ogni stadio britannico da lì in poi.

White Hart Lane, durante un Tottenham-Chelsea negli anni '70

Archibald Leitch, da Glasgow a Craven Cottage, l'uomo che ha inventato lo stadio all'inglese

Non solo all'interno degli stadi, con la decisione di costruire gradinate coperte e calcolare la pendenza migliore per garantire un'ottima visuale a ogni tifoso, ma anche all'esterno: sono celebri le facciate esterne di molti stadi inglesi, progettati da Leitch nei primi anni '20 del Novecento, e arricchiti con dettagli architettonici tipici del periodo.

Ibrox Park (Glasgow), Craven Cottage (Londra), Villa Park (Birmingham) sono solo alcuni esempi del gusto stilistico voluto da Leitch per valorizzare gli stadi come edifici di grande importanza nell'epoca.

Un valore architettonico conferito agli stadi che ha influenzato tutta la progettazione degli impianti sportivi nei decenni successivi, dallo stile monumentale dei regimi dittatoriali fino ai progetti contemporanei, che puntano all'impatto sui visitatori e all'eccezionalità dei materiali usati.

I nuovi posti "Rail Seat" combinano le barre di sostegno ideate da Leitch con i seggiolini moderni

Da Leitch al calcio contemporaneo, un'eredità ancora viva

La figura di Archibald Leitch e le sue idee d'avanguardia nella progettazione degli impianti sportivi, hanno lasciato un'eredità molto forte, che i progettisti contemporanei continuano a seguire e reinventare. Il concetto di funzionalità era alla base dei progetti dell'ingegnere scozzese (visuale, comfort, dislocazione degli accessi e delle uscite) e la sicurezza era in cima ai suoi pensieri.

Fu Leitch a brevettare l'invenzione delle barriere di sostegno, che hanno puntellato le gradinate a posti in piedi di qualunque stadio fino agli anni '80. L'evoluzione di quell'idea, anche a causa delle grandi tragedie di Hillsborough ed Heysel, segnerà il futuro degli stadi moderni.

Quelle barriere di sostegno, combinate con i seggiolini voluti dai regolamenti post 1990, hanno prodotto la nuova tecnologia dei posti "Rail Seat" che garantiranno sicurezza e libertà di tifo, rinnovando ancora una volta le idee e l'eredità di Archibald Leitch.