L'allenatore del Napoli difende la stagione della sua squadra nel momento più difficile: "L'unico rammarico resta la Coppa Italia". E su Insigne: "Dobbiamo sostenerlo, ma non costringiamo nessuno a restare".

di Luigi Ciamburro - 27/04/2019 14:09 | aggiornato 27/04/2019 14:16

Giornata di conferenza stampa a Castel Volturno prima di partire per la trasferta di Frosinone. Carlo Ancelotti fa quadrato intorno alla squadra, mette un argine alle critiche fin dove è possibile. Nessuno può negare l'evidenza: dopo la vittoria casalinga contro il Liverpool in Champions gli azzurri hanno subito una battuta d'arresto. Molteplici le cause: la mancanza di stimoli in campionato, con la Juventus già lontana al termine del girone di andata. L'addio del traghettatore Marek Hamsik che non è stato sostituito da un degno rimpiazzo. L'involuzione di Lorenzo Insigne e di tutti gli altri giocatori.

Restano cinque partite necessarie per conservare il secondo posto in classifica e tenere alto l'onore di una squadra che fino allo scorso inverno avevo un ritmo partita da fare invidia anche ai club più blasonati d'Europa. A poco è servito il carisma e lo spessore professionale di Carlo Ancelotti in un ambiente che a poco a poco diventava quasi apatico, sia in campo che sugli spalti. L'eliminazione dalla Coppa Italia a San Siro, dalla Champions ad Anfield e infine dall'Europa League al San Paolo sono state barriere psicologiche mai superate.

La parola d'ordine è stringere i denti e traghettare questa meravigliosa barca in un porto sicuro dopo aver attraversato il mare in tempesta. Non ci sono dubbi che la ricostruzione dovrà partire dal mercato estivo, tra entrate e uscite che faranno sicuramente discutere. Il destino del Napoli e i suoi dubbi sono sempre più legati al suo nuovo capitano Lorenzo Insigne: arriverà il magnate straniero disposto a sborsare almeno 70 milioni per il folletto di Frattamaggiore? La risposta arriverà soltanto a estate inoltrata.

Carlo Ancelotti: "Il secondo posto resta un obiettivo"

L'obiettivo più urgente è allontanare la negatività che sta circondando l'ambiente Napoli a 360 gradi. L'unico modo possibile è tornare a vincere, a cominciare dalla sfida di domani contro il Frosinone, in cui Carlo Ancelotti ha chiesto il massimo impegno ai suoi uomini, nonostante le assenze di Allan e Insigne per piccoli problemi fisici.

Vogliamo concludere questo momento negativo, centrare l'obiettivo del secondo posto quanto prima, facendo una buona partita domani e vincere le prossime. Il secondo posto resta un obiettivo, non considerato da molto all'inizio della stagione.

Non ci sta a sentire parlare di calo della condizione fisica. Il vero problema del suo Napoli è psicologico, l'assenza di stimoli e motivazioni che hanno contrassegnato il quadrimestre settembre-gennaio.

Noi stiamo a controllare tutti i giorni e tutte le ore la condizione fisica della squadra, se ci fosse un calo fisico lo valuteremmo, ma non ci risulta. Un po' è calata la motivazione, si è visto con l'Atalanta quando abbiamo giocato ad alti livelli per un'ora, poi alla prima difficoltà ci siamo smarriti. Ma non era un calo fisico, ci pesa di essere usciti dall'Europa League e questo condiziona la prestazione. Alcune volte abbiamo notato dei limiti nella gestione delle difficoltà, ci ha penalizzato molto in questo periodo ed è un limite che va limato per la prossima stagione. L'arrivo di nuovi giocatori lo può limare, ma soprattutto la conoscenza maggiore di ciò che vogliamo fare sul campo, con un'attitudine positiva da parte di tutti.

Nessun caso Insigne, almeno fino a quando il mercato estivo non dirà diversamente. Come si recupera un potenziale fuoriclasse che negli ultimi mesi ha brillato troppo poco rispetto alle aspettative?

Si riparte supportandolo, mettendolo nelle condizioni ideali per esprimere il suo potenziale. Lui è maturo, in un ambiente che conosce per capire quella che è la strada, che è un sola: restare concentrato e impegnarsi nel lavoro che fai. Mi dispiace che domani non potrà esserci per questo piccolo problema che ha avuto... Non c'è nessuna esigenza di vendere per fare un mercato positivo. Rinforzeremo la squadra in base alle nostre idee, ma non costringeremo nessuno a restare se non lo desidera.

Napoli, Ancelotti: "L'unico rammarico è la Coppa Italia"

Una minoranza della tifoseria parla di stagione fallimentare, di troppi obiettivi mancati, di un allenatore incapace di trovare il bandolo della matassa. Dopo i primi mesi ancora sotto l'influenza Sarri, Ancelotti non sarebbe stato in grado di dare la sua impronta alla squadra. Ma questa frangia di opinione pubblica dimentica forse il punto di partenza, il secondo posto insperato e centrato, l'obiettivo Champions assicurato con largo anticipo.

La mia analisi resta positiva. La squadra ha fatto vedere buone cose soprattutto nella prima parte della stagione, ma si va avanti con fiducia perché vedo una squadra forte anche se ci sono dei limiti da migliorare. Sono molto felice di essere qui, nella società giusta per le mie idee sul calcio ed ho grande supporto dal club che fa un'analisi positiva dell'anno. Il resto sono chiacchiere. Vedo un ambiente un po' troppo negativo, qualcuno parla di fallimento, ma nessuno all'inizio avrebbe pensato che avremmo vinto campionato e Champions. L'unico rammarico forse è la Coppa Italia, ma in campionato siamo competitivi, perché arrivare secondi con tutte le squadre che faticano ad arrivare quarte è già un ottimo risultato. Parteciperemo alla Champions.

Società e allenatore hanno firmato un patto di ferro indissolubile, le voci critiche non scoraggiano il programma futuro e l'inizio di una nuova era che sicuramente darà soddisfazioni.