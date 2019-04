Valencia, la vendita del Mestalla per ripartire con il nuovo stadio

La vendita dell'area dell'attuale Mestalla permetterà al Valencia di far ripartire il progetto del nuovo stadio e inaugurarlo entro il 2022.

26/04/2019

Dopo dieci anni di attesa il Valencia è riuscito a ripartire con il progetto del nuovo stadio. A sbloccare la soluzione è stata l'offerta di 180 milioni di euro per l'acquisto dell'area su cui sorge l'attuale stadio Mestalla, che permetterà al club di riavviare i lavori per il nuovo impianto fermi da quasi dieci anni.

L'offerta è stata presentata da ADU Mediterráneo, un consorzio locale che ha in programma un progetto di edilizia residenziale e commerciale sull'area dove sorge l'attuale stadio del club spagnolo, sesto in Liga spagnola. Il Valencia ha accettato l'offerta, in corsa con altre tre proposte, e potrà quindi sbloccare economicamente il cantiere su Avinguda de Les Corts Valencianes, fermo addirittura dal 2009.

La costruzione del Nou Mestalla, infatti, era stata avviata nel 2007 ma bloccata due anni dopo per il crack del mercato economico e i problemi di indebitamento del Valencia. Ora la luce in fondo al tunnel, grazie anche al supporto di consulenza finanziaria dell'agenzia Deloitte, che potrebbe portare all'inaugurazione del nuovo impianto entro il 2022.

La vicenda del nuovo stadio del Valencia è stata finora un calvario, a lungo oggetto di dubbi e ripensamenti nel corso degli ultimi dieci anni. Dal 2009 il cantiere dell'impianto si era fermato, lasciando uno scheletro di cemento a cielo aperto in pieno centro città. Situato a circa venti minuti di distanza dal Mestalla (stadio dei "pipistrelli" inaugurato nel 1920), il Nou Mestalla sembrava ormai destinato a essere demolito ancor prima di vedere la luce.

Invece, l'offerta economica del consorzio ADU Mediterráneo permetterà al Valencia di vendere l'area dell'attuale impianto e ridare respiro alle finanze del club per rimettersi al lavoro sul progetto. Intanto il disegno del futuro Nou Mestalla è stato semplificato, proprio per permettere di arrivare al completamento di una struttura che già così, seppur non terminata, inizia ad accusare problemi di stabilità.

Il nuovo stadio necessiterà di 18-22 mesi per essere terminato. Il Valencia spera di inaugurarlo entro l'inizio della stagione 2022/2023 e il direttore generale del club, Mateu Alemany, si è detto tranquillo anche sul fronte dei debiti della società nei confronti delle banche. Successivamente all'inaugurazione del nuovo stadio, l'attuale Mestalla sarà demolito, lasciando il posto a edilizia residenziale e a un rinnovamento complessivo del quartiere.