Curiose dichiarazioni, quelle di Jacare Souza. Il brasiliano affronterà Jack Hermansson ed in caso di vittoria gli è stata promessa la title shot.

0 condivisioni

di Giovanni Bongiorno - 26/04/2019 11:32 | aggiornato 26/04/2019 17:36

Il percorso di Ronaldo "Jacare" Souza in UFC non è stato semplice. Il brasiliano non è molto contento di come la promotion con base in Nevada lo ha trattato nel corso degli anni. Jacare affronterà Jack Hermansson, forte di una vittoria su David Branch, nel main event di UFC Fort Lauderdale. In trattativa per affrontare Jared Cannonier, la promotion ha preferito far affrontare Anderson Silva allo statunitense in occasione di UFC 237.

Dopo il match saltato fra Paulo Costa e Yoel Romero, sembrava che ad affrontare il cubano dovesse essere proprio Souza in un attesissimo rematch. A causa di una polmonite però, il Soldato di Dio è stato costretto ad abbandonare gli allenamenti e quindi il match. Ecco quindi che UFC ha offerto una chance senza precedenti allo svedese ex Venator Jack Hermansson.

Souza ha descritto il periodo come "estremamente stressante", precisando di aver accettato il match solo a seguito della promessa di title shot da parte di UFC in caso di una vittoria del brasiliano. Jacare ha sempre affrontato l'élite da quando è entrato in UFC e, all'alba dei 40 anni, continua ad essere sulla cresta dell'onda, ad un passo dalla title shot.

Jack Hermansson commosso a seguito della vittoria

UFC Fort Lauderdale, Jacare si prepara per Hermansson

Il team di Jacare puntava ad un'aggiunta economica per il match contro lo svedese, ma il tentativo non è andato in porto. Ecco le parole del coccodrillo brasiliano a MMA Fighting:

È andata così. Hanno insistito molto. Volevano assolutamente questo match. C'è stata una negoziazione ed abbiamo accettato. Ho parlato con tutti, da Mick Maynard a Dana White e tutti mi hanno promesso la title shot in caso di vittoria, non era mai successo prima. Ero pronto per Romero, ed ero davvero contento per il rematch, ma purtroppo lui si è ammalato. Muore molta gente di polmonite, non è di certo una malattia semplice da trattare. Gli auguro di riprendersi presto. Ero contento anche nel caso in cui avrei dovuto affrontare Borrachinha. È un ragazzo giovane, molto forte; inizialmente aveva accettato, poi ha cambiato idea. Non gli bastavano quattro settimane per tagliare il peso. Va bene così.

Mi sono preso un po' di tempo per accettare il match contro Hermansson, una settimana che mi è sembrata un mese. Alla fine ho accettato.

Hermansson ha finalizzato Thales Leites, Gerald Meerschaert e David Branch e Jacare approccia al match come uno dei più importanti della propria carriera.

Sto mettendo la mia carriera a rischio. Sono in UFC da sei anni e sto per affrontare il numero 10 di categoria. Ma lo batterò, non ho altre opzioni.

Hermansson, parlando a MMA Fighting, ha detto di voler dimostrare al mago brasiliano delle sottomissioni di non essergli inferiore al tappeto.